台灣醫療科技展吸金 捷克2億歐元大單買台灣醫材

台灣醫療科技展4日上午開幕就傳捷報！捷克健康科技研究中心（CHTI）會長福伊特（Petr Foit）特地來台，生策會由副會長楊泮池代表簽訂合作備忘錄，以總計畫最高2億歐元（約新台幣74億元）採購台灣醫材，創台灣醫療展媒合最高金額。

CHTI是2021年成立的非營利組織，創始成員包括捷克最大醫材製造與供應商協會、捷克理工大學生醫工程學院等，致力協助捷克政府於歐盟及世界各國提供創新、智慧化醫療解決方案。此次2億歐元採購案，目的在透過高品質醫療器材，強化撒哈拉以南非洲國家的基礎醫療、婦幼照護，以及地區與中央醫院的韌性。

採購項目包括加護病房呼吸裝置、病患生命監控設備、胎兒心電圖監測儀等共約20項，生策會將統整並提報最符合歐盟及捷克法規的台灣產品，協助台灣業者與CHTI進行交易。這是台灣醫療科技跨入國際的一大進展，能在歐盟架構下，與更多國家合作，開拓歐盟及新興市場。

生策會與CHTI從2023年即密切合作，由於台灣智慧醫療產品高度創新、品質穩定，讓捷克買單，近兩年透過台灣醫療科技展，多項台灣設備如手持式超音波、免疫分析儀、醫療平板及手術台等，已進入東歐。

生策會會長翁啟惠指出，邁入第九年的台灣醫療科技展，已成為全球重要醫療採購平台，台捷這項跨國、跨洲高達2億歐元的大型採購案，更進一步提升台灣醫療科技對國際的吸引力，有助台灣相關產業真正走向世界，實質改善人類健康。

為協助各國買家快速掌握台灣優質醫療產品，大會開幕式公布今年十大醫療創新科技產品，從精準醫療、影像診斷到智慧照護等，完整涵蓋各個關鍵領域，包括三大重點：

一、精準醫療：榮科技─BNCT硼中子捕獲治療設備、西門子醫療─第五代智速刀X與銳視刀數位放療系統、佳世達─QMUT量子級微機電超音波探頭。

二、影像診斷：新析生技─光標靶儀AI分子影像技術、達擎─AI裸眼3D手術影像系統

三、智慧醫療：廣達─QOCA aim All-in-One醫療AI伺服器、華碩─AI機器人中控平台、鴻海─Nurabot AI護理機器人、中國醫×群聯─愛寶（Eirbot）AI護理機器人、緯創─OSA非接觸式睡眠呼吸中止檢測設備。

生策會表示，除捷克訂單外，展期首兩天於國際連結館排定超過600場一對一國際媒合會議，吸引來自歐洲、中東、美洲等多國買家，與台灣企業深度洽談合作，讓台灣產品加速走向全球市場，為世界帶來前瞻、精準且更具效率的醫療解方。