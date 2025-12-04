賴總統：台半導體是全世界共同資產 願助美製造全球50%晶片

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於4日凌晨播出。

主持人提問，美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片，這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？

賴總統表示，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。

他舉例，好比美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴總統重申，換句話說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴總統說，川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上我方是贊成的，他也希望台灣能夠幫助美國再工業化。川普希望美國能夠成為AI世界中心，我方也很樂意協助。

他也說，台灣希望藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

主持人追問，是否認為川普提出的時程—在未來2至3年內美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片，現實可行嗎？

賴總統回應，可以理解川普的急迫性，川普非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。這個速度，就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合。

賴總統指出，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。