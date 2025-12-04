中華電信蟬聯《Newsweek》「全球最值得信賴企業」榜

國際知名媒體「新聞周刊（Newsweek）」近日揭曉「2025年全球最值得信賴企業（World’s Most Trustworthy Companies 2025）」評選結果，中華電信於近6000家評選企業中再度脫穎而出，成功蟬聯此一全球企業信任指標大獎。中華電信不僅是台灣唯一榮登榜單的電信業者，更以卓越的表現奪下全球電信運營商中第4名，成績亮眼。

中華電信董事長簡志誠表示，非常榮幸再次獲得國際級的肯定，對公司來說深具意義；中華電信始終重視並珍視每一份來自利害關係人的「信任」，也一直秉持著誠信為本、客戶信賴、創新創價及承諾當責的核心價值觀，與所有利害關係人攜手前行、邁向永續。

本次評選涵蓋全球20個國家、23個產業，透過6.5萬名受訪者的調查，從「客戶信任」、「投資人信任」及「員工信任」三大面向進行綜合評比，並結合約50萬筆網路輿情進行分析。中華電信連續兩年榮登「全球最值得信賴企業」榜單，展現出深厚的品牌信任，也讓世界再次看見台灣企業的卓越表現。

身為台灣電信產業的領導品牌，中華電信長期致力提供客戶安全、穩定且高品質的網路及數位服務。面對地緣政治與極端氣候等挑戰，中華電信推動「海、地、星、空」韌性網路計畫，從海纜、光纖、行動網路、微波到衛星多管齊下，除布建綿密的網路基礎建設，並與國際衛星業者合作，完成高、中、低多軌衛星網路布局，為台灣打造堅韌且具主權自主能力的國際級備援通訊架構，確保在地震、颱風或突發事件下，仍能維持穩定通訊。同時，中華電信積極提升偏鄉行動網路與光纖覆蓋率，致力推動數位平權，讓全台民眾無論身處何地，都能安心連線，享受安全、穩定且值得信賴的通訊服務。這也是中華電信能獲得客戶長期信賴的主因。

中華電信為台灣唯一同時於台灣證券交易所與紐約證券交易所掛牌的電信公司，向來以高資訊透明度與嚴謹的公司治理獲得國際投資人青睞。除十度名列台灣證券交易公司治理評鑑Top 5%，更榮獲MSCI ESG AAA評級，為亞洲四家入選電信公司之一，顯示中華電信在公司治理與永續治理上的不凡成就。

中華電信以其穩健的財務體質與長期穩定的股利政策，展現堅實的經營韌性；公司重視與投資人間的透明溝通，透過定期法說會與多元揭露機制，建立長期互信的投資人關係，同時，中華電信遵循國際合規標準，持續強化內控與風險管理，確保決策透明、治理有效，為投資人創造長期且具永續性的價值，因而深受投資人信賴。

中華電信深信「員工是企業最重要的資產」，致力打造多元、平等且具包容力的幸福職場。公司推動AAA（Advance、Activate、Amplify）人才永續策略，積極培育前瞻科技人才，並透過產學合作厚植數位轉型能量，為企業與社會培養具持續進化力的人才。同時，中華電信也推動「敢生樂養・幸福不打烊」家庭友善職場藍圖，關注員工在職涯發展與家庭照顧間的平衡，提供從育嬰假、育兒津貼、教保中心、教育補助到退休照顧的全生命週期支持，實踐「幼有所長、壯有所用、老有所終」的理念。今年，中華電信榮獲工商時報「台灣幸福企業評鑑」最高榮譽金獎、「親子天下友善家庭職場獎」及「天下人才永續獎」大型企業服務業組第一名，充分展現中華電信以人為本、共創幸福的長期承諾。

展望未來，簡志誠強調，中華電信會持續秉持四大價值觀，為客戶、投資人、員工及所有利害關係人創造價值。