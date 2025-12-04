亞馬遜推最強晶片 可望帶旺緯穎、鴻海等營運
全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS美國時間2日宣布，推出旗下最強自研AI晶片「Trainium 3」，強調性能與速度大幅提升，並預告客戶端部署將快速擴張，法人看好將催動新一波AI伺服器建置潮，帶旺緯穎（6669）、英業達、鴻海、奇鋐、jpp-KY等台鏈。
亞馬遜AWS年度盛會「re:Invent 2025」美國時間2日進入第二天。亞馬遜AWS執行長加曼在2日的專講，發表一系列新品與服務，並宣布Trainium 3問世。
加曼表示，Trainium 3以3奈米製程打造，該晶片及其配套系統在AI模型訓練和推理性能較上一代顯著提升。新系統在訓練和高負載推理場景下的速度提升超過四倍，記憶體容量也增至四倍，能效則提升40%。
亞馬遜AWS副總裁布朗透露，Trainium 3已完成部分建置，即將開始啟用，目前主要使用者為Anthropic。他指出，Trainium 3加速器最近已安裝在少數資料中心，目前已開放客戶使用，預計「到明年初，部署會非常快速地擴張」。
亞馬遜AWS並宣布，旗下EC2 Trn 3 UltraServers高度整合平台上市，將144組Trainium 3晶片封裝在單一整合系統中，運算效能比Trainium 2 UltraServers高4.4倍，每MW的符元（Token）生成量是前一代的五倍，可將模型訓練時間從數月縮短至數周。
亞馬遜AWS強勢進攻AI市場，業界看好將釋出更多訂單給鴻海、緯穎、英業達等台灣代工廠。
另外，散熱模組廠奇鋐也是亞馬遜AI資料中心供應鏈，主要供貨水冷板與水冷關鍵零組件。
jpp供應亞馬遜資料中心機殼與機構件，受惠亞馬遜AWS今年以來不斷擴大AI資本支出，加上新款自研AI晶片Trainium 3問世，jPP業績火熱。
