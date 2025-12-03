AI 伺服器需求成長快！廣達副董梁次震：2026年挑戰是缺記憶體跟缺電

AI伺服器供應鏈2026年面臨挑戰，除記憶體供貨不明朗，NVIDIA擬提高零組件控制權，面對AI伺服器需求成長快速，ASIC（客製化 AI 晶片）伺服器挾成本優勢來勢洶洶，分析師預估2026年占伺服器比重上看4成，廣達（2382）副董事長梁次震指出，目前已經對變化球做好準備。

梁次震3日全程出席「DIGITIMES科技大勢2026」論壇，關心從伺服器、電動車、AI眼鏡的產業發展未來。Digitimes資深分析師周延表示，HBM 與高階 DDR5 產能被 AI 伺服器包下，導致消費性電子（手機、PC）面臨記憶體漲價與缺貨危機，這將是 2025～2026 年資訊產業出貨成長的最大瓶頸。

不過，記憶體缺貨及漲價對伺服器業者衝擊較少，原因1.多數由CSP及NVIDIA負責採購，ODM廠商著力較少，周延預估，2026年CSP業者對AI伺服器跟常規伺服器需求都很積極，但受到記憶體大廠都將產能挪往HBM記憶體生產，常規伺服器記憶體供給恐受衝擊，這也讓常規伺服器比例較高的伺服器ODM廠商業績增加變數。2.手機及消費性電子產品所用記憶體，將因原廠將產能移往伺服器用記憶體，而產生排擠，尤其中低階手機恐最受衝擊。

梁次震表示，目前記憶體缺貨程度很難掌握，看不清楚，業界都不夠，且是唯一單獨零件比較貴的，若要應變其實最早應該是7～8月就得開始備料。由於AI伺服器記憶體採購由CSP客戶採購，目前狀況不明，2026年AI伺服器需求爬升太快，最大挑戰就是缺記憶體跟工廠缺電，不過記憶體部分客戶多少已有備庫存。

對於NVIDIA傳將掌握更多次世代AI伺服器的規格跟零件，對伺服器ODM業者帶來挑戰，梁次震表示，輝達也有技術競爭壓力，不過2026年也存在許多變化，比方不只是CSP，愈來愈多業者期望自主研發晶片，ASIC也在2026年開始加溫，不只是CSP業者開發自有晶片，很多業者都有計畫。

Digitimes資深分析師蕭聖倫表示，2026年AI伺服器市場成長上看50%，ASIC成長動能更高於此，占整體 AI 伺服器市場比重會從2025年約30%，到2026年提高至40%，主要貢獻來自 Google 的 TPU，Google 自己就佔了相當大的份額（約 40 萬台），占ASIC伺服器總量110 萬台3～4成，是最大ASIC伺服器平台。

不過即便ASIC伺服器訂單大成長，但對ODM伺服器廠商而言，利潤未必更好。換言之，GPU跟ASIC伺服器的戰爭，對台廠而言相對中性。

梁次震認為，廣達在Google TPU也已做好驗證工作，但預期2026年隨AI伺服器平台變多，迭代速度也加快，ODM廠商除研發資源忙碌不已，他也認為，由於ASIC平台多，早推出的或許沒有比晚一點推出的規格效能會更好，似乎指不必急於押寶單一ASIC平台，目前仍尚未確認誰是ASIC主流伺服器平台掌握者。

2026年伺服器雖將有VR200伺服器問世，但GB300 系列預期將出貨全年，市場換代穩定，但NVIDIA也正試圖加強對供應鏈的控制權（如直接指定零組件供應商），這對傳統 ODM 廠的毛利與話語權構成挑戰，周延觀察，ODM廠商部分則加強垂直整合，期望進一步掌握CPO及機構件等提升價值。

在製造部分，雖美國製造伺服器比例大幅揚升，2026年將成最大伺服器製造地，但東南亞也開始出現機構件及零組件供應鏈，不過終究而言，背後第三層供應鏈仍可能是來自中國。梁次震對此也坦言，2026年僅中國不會擴張產能，包括泰國、美國都會跟隨客戶擴張產能。

值得注意的是，中國伺服器供應鏈也大舉出海，如新華三(H3C)、超聚變(Xfusion)、浪潮(Inspur)也到東南亞設廠生產，預估今年海外營收貢獻6~8%，2026年會突破10%。蕭聖倫補充，由於中國伺服器品牌單價低，不少預算有限，但因記憶體大漲使採購伺服器數量受影響的客戶，已經開始考慮甚至已經採用中國伺服器品牌，似乎顯示記憶體大漲下，反成為低價伺服器品牌的機會。