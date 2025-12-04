蘋果將發新機 產業救世主

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

今年全球智慧手機市場出貨量可望優於預期，但明年在記憶體漲價與缺料雙重不確定因素下，市場雜音四起。業界人士認為，蘋果明年將同時發表iPhone 18系列與首款折疊機iPhone Fold，有望再次扮演產業救世主，為市場注入一劑強心針。

業界人士指出，蘋果品牌影響力特別強大，即使價格上漲或單價較高，仍有廣大果粉用戶願意埋單，加上記憶體缺貨與上漲的情況，能否延續到明年下半年蘋果新機問世時，仍有待時間證明，因此，只要蘋果新機再次熱銷，整體手機市場持續回春機會仍不小。

綜合外媒報導，蘋果明年至少將發表三款旗艦手機，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及iPhone Fold。其中，iPhone Fold為蘋果首款折疊機，是全新產品線，最受外界矚目。

