鴻海傳擴大越南生產版圖

經濟日報／ 國際中心、記者蕭君暉／綜合報導

鴻海（2317）擴大全球布局再出手。路透報導，根據一份提交至越南北寧省環保部門的公司文件，鴻海集團旗下富山科技公司（Fushan Technology）正申請在越南擴大生產的許可，鎖定手機、智慧戒指周邊、Xbox遊戲設備和其他電子零組件。鴻海昨（3）日並未回應。

鴻海截至2024年在當地投資已超過32億美元，製造主要集中在北寧省和北江省。

路透報導，鴻海集團旗下富山科技正申請在越南擴大生產的許可，鎖定手機、智慧戒指周邊、Xbox遊戲設備和其他電子零組件。其中，包括將手機年產能提高3,000萬支、達1.4億支，並打算開始生產智慧戒指的充電設備。

該公司表示，工廠升級已經啟動，計劃明年4月全面投產。富山科技的工廠以前是諾基亞和微軟手機的生產基地。

越南 戒指 路透

