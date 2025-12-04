SEMI全球報告 半導體設備Q3出貨增11%
國際半導體產業協會（SEMI）昨（3）日發布最新全球半導體設備市場統計，今年第3季全球半導體設備出貨金額年增幅度達11％。外界預期，包括辛耘（3583）、弘塑（3131）、牧德（3563）、萬潤（6187）等，都是半導體設備採購力道的受惠廠商。
SEMI指出，今年第3季全球半導體設備出貨金額為336.6億美元，季增幅度為2％。出貨金額成長的主要動能是來自對先進技術的強力投資，特別是先進邏輯製程、DRAM，以及應用於AI運算的封裝解決方案。此外，輸往中國地區的設備銷售量顯著增加。
SEMI總裁暨執行長Ajit Manocha提到，今年截至目前，全球半導體設備出貨金額已接近1,000億美元，創下前三季歷史新高表現，充分反映產業持續保持強勁動能，並致力於投資技術創新。強勁的AI需求持續驅動先進邏輯與記憶體領域的支出，以及重視能源效率的封裝應用。這個正向軌跡凸顯半導體在打造更智慧、更緊密連結的世界，以及驅動下世代數位解決方案中所扮演的關鍵角色。
根據SEMI第3季的資料，中國依然是全球最大半導體設備銷售地區，台灣次之，南韓則排第三位。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言