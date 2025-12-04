中華電蟬聯最值得信賴企業

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信，董事長簡志誠強調，將持續為客戶、投資人、員工及所有利害關係人創造價值。中華電信／提供
中華電信，董事長簡志誠強調，將持續為客戶、投資人、員工及所有利害關係人創造價值。中華電信／提供

新聞周刊《Newsweek》公布「2025年全球最值得信賴企業」榜單，中華電信（2412）於近6,000家評選企業中再度脫穎而出，不僅是台灣唯一榮登榜單的電信業者，更奪下全球電信運營商中第四名，成績亮眼。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信重視每一份來自利害關係人的「信任」，也一直秉持著誠信為本、客戶信賴、創新創價及承諾當責的核心價值觀，與所有利害關係人攜手前行、邁向永續。

「2025年全球最值得信賴企業」評選涵蓋全球20個國家、23個產業，透過6.5萬名受訪者的調查，從「客戶信任」、「投資人信任」及「員工信任」三大面向進行綜合評比，並結合約50萬筆網路輿情進行分析。中華電信連續兩年榮登「全球最值得信賴企業」，讓世界再次看見台灣企業的卓越表現。

身為台灣電信產業的領導品牌，中華電信致力提供客戶安全、穩定且高品質的網路及數位服務。面對地緣政治與極端氣候等挑戰，推動「海、地、星、空」韌性網路計畫，從海纜、光纖、行動網路、微波到衛星多管齊下，為台灣打造堅韌且具主權自主能力的國際級備援通訊架構，確保在地震、颱風或突發事件下，仍能維持穩定通訊。

同時，中華電信提升偏鄉行動網路與光纖覆蓋率，致力推動數位平權，這是中華電信能獲得客戶長期信賴的主因。

中華電信表示，為台灣唯一同時於台灣證券交易所與紐約證券交易所掛牌的電信公司，除十度名列臺灣證券交易公司治理評鑑Top 5%，更榮獲MSCI ESG AAA評級，為亞洲四家入選電信公司之一。

中華電信更深信「員工是企業最重要的資產」，打造多元、平等且具包容力的幸福職場，推動AAA人才永續策略，積極培育前瞻科技人才，更推動「敢生樂養・幸福不打烊」家庭友善職場藍圖，展現中華電信以人為本、共創幸福的長期承諾。

