經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）驚傳遭駭客勒索。知名駭客集團Everest在暗網宣布，已入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料；對此，華碩昨（3）日晚間發出聲明指出，供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響，但未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。

華碩強調，集團將持續強化供應鏈安全，符合資安規範。

此事緣起於Everest在暗網上宣布，已成功入侵華碩內部系統，並已竊取超過1TB的資料，其中，疑似有華碩裝置使用的「相機原始碼」。

業界分析，「相機原始碼」很可能是指華碩內建相機設備（例如筆電或智慧手機）中使用的專有韌體或軟體，可能包括相機模組的底層控製代碼、內部驅動程序等。

Everest要求華碩必須透過加密通訊工具Qtox聯繫，並要求若未在3日晚上11時前未回復，將可能公開已竊取的資料。

華碩強調，相關駭客事件不影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。營運方面，由於本季進入傳統淡季，華碩預估，PC業務營收季減10%到15%；伺服器及零組件業務雖也會出現季減，但較去年同期強勁增長40%到50%。

華碩第3季伺服器業績季增47%，年增98%，優於預期，2025年到2026年受惠輝達B系列與GB系列產品出貨，法人預估，AI伺服器營收將分別成長96%與31%，帶動整體伺服器業績成長78%與28%，占營收比重分別達到16.5%與19.3%。

華碩共同執行長許先越先前指出，華碩集團今年第3季消費性產品營收比重為29%、電競41%、商用市場比重提升至三成，年增幅超過一倍。

華碩 相機模組 營收

