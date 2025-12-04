華碩驚傳遭駭客勒索
華碩（2357）驚傳遭駭客勒索。知名駭客集團Everest在暗網宣布，已入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料；對此，華碩昨（3）日晚間發出聲明指出，供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響，但未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。
華碩強調，集團將持續強化供應鏈安全，符合資安規範。
此事緣起於Everest在暗網上宣布，已成功入侵華碩內部系統，並已竊取超過1TB的資料，其中，疑似有華碩裝置使用的「相機原始碼」。
業界分析，「相機原始碼」很可能是指華碩內建相機設備（例如筆電或智慧手機）中使用的專有韌體或軟體，可能包括相機模組的底層控製代碼、內部驅動程序等。
Everest要求華碩必須透過加密通訊工具Qtox聯繫，並要求若未在3日晚上11時前未回復，將可能公開已竊取的資料。
華碩強調，相關駭客事件不影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。營運方面，由於本季進入傳統淡季，華碩預估，PC業務營收季減10%到15%；伺服器及零組件業務雖也會出現季減，但較去年同期強勁增長40%到50%。
華碩第3季伺服器業績季增47%，年增98%，優於預期，2025年到2026年受惠輝達B系列與GB系列產品出貨，法人預估，AI伺服器營收將分別成長96%與31%，帶動整體伺服器業績成長78%與28%，占營收比重分別達到16.5%與19.3%。
華碩共同執行長許先越先前指出，華碩集團今年第3季消費性產品營收比重為29%、電競41%、商用市場比重提升至三成，年增幅超過一倍。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言