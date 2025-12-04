亞馬遜AWS 強打「前沿代理」新服務
亞馬遜AWS執行長加曼（Matt Garman）美國時間2日表示，AI代理帶來的產業影響，將堪比網際網路與雲端技術的等級。他並透露，亞馬遜AWS的新世代AI代理為「前沿代理」（Frontier Agents），可以不眠不休解決問題或自己想辦法完成目標，企業對AI代理的投資能實際帶來商業利益。
亞馬遜AWS年度盛會「re:Invent 2025」美國時間2日進入第二天，加曼發表專講，強調AI代理的重要性，並透露亞馬遜AWS主打「前沿代理」的策略。
加曼指出，前沿代理有三大定義，首先是具備自主性，用戶只需給定目標，AI代理自行找出達成方法；其次是大規模可擴展性，單一代理能同時執行多項任務，協同其他代理分工合作；以及長時間運作，為了達成複雜的目標，可連續工作數小時甚至數天，不須人類介入。
亞馬遜AWS強調，前沿代理並非取代人類，而是要賦能員工更有效率完成工作。
加曼說，亞馬遜AWS研發的代表性三款AI前沿代理，從寫程式、寫報告到診斷錯誤，已獲得客戶採用。
