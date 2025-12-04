邁威爾砸千億擴大光通訊布局

邁威爾（Marvell）看旺資料中心相關業務後市之際，同步擴大光通訊布局，將斥資總價至少32.5億美元（約新台幣千億元）的股票和現金，收購矽光子新創公司Celestial AI。

法人表示，邁威爾砸大錢擴大其光通訊量能，為產業後市按讚意味濃厚，台灣光通訊相關業者同步沾光，邁威爾既有光通訊協力廠華星光（4979）受惠大，上詮、光聖、波若威等也可望分杯羹。

法人推估，邁威爾會以Celestial AI開發的矽光子平台整合ASIC運算晶片為主要進攻市場，並釋出後端光通訊模組委外訂單，華星光等夥伴將受惠。

邁威爾執行長墨菲表示，Celestial AI技術的第一個應用，可能是連接根據大型客製化晶片所打造的各系統，未來甚至可望整合到各項客製化晶片，邁威爾預期將從2028年度下半年起獲得龐大的營收貢獻。