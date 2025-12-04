快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

亞馬遜攜輝達做大AI商機 競合帶旺鴻海、緯穎等台廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者彭慧明蘇嘉維／綜合報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS美國時間2日推出旗下最強自研AI晶片「Trainium 3」，大搶輝達地盤之際，也宣布下一代自研AI晶片「Trainium 4」將整合輝達「NVLink Fusion」技術，兩大廠成為「競爭又合作」的關係。

業界看好，亞馬遜AWS與輝達「既競爭、又合作」，有利亞馬遜AWS管理先前已經部署的輝達AI伺服器之外，也可望快速推出以輝達MGX架構的ASIC伺服器，使亞馬遜AWS、輝達在AI算力市場中共創雙贏，並攜手做大AI商機，帶旺台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎等AI伺服器鏈。

亞馬遜AWS表示，下一代的自家Trainium 4晶片，將採用輝達NVLink Fusion技術。亞馬遜AWS亦成為繼英特爾與高通之後，最新一家採用輝達高速網通技術AI大廠。

據了解，NVLink Fusion主要應用在伺服器內部資料傳輸通道中，這對每一個高效能運算晶片（HPC）相互串聯運算具有絕對重要性。目前只要輝達AI伺服器中，都配有NVLink技術，並已從先前的NVL 32推進到NVL 72，該命名方式的原因為可同時連結36顆輝達Grace架構CPU、72個Blackwell架構GPU。

目前輝達已將NVLink Fusion技術拓展到ASIC應用市場，只要採用客製化架構的MGX機櫃，同樣可使用NVLink規格，成為亞馬遜AWS導入輝達NVLink Fusion合作主因。

業界指出，亞馬遜先前採購的輝達H200架構AI伺服器，以及今年陸續建置的GB200／GB300的AI伺服器，未來都需要與亞馬遜自家研發的Trainium 4架構整合，如此才能讓AI模型訓練及推論上達到最大效益。

業界分析，現階段AI伺服器市場已開始逐步從過去以輝達、超微推出的HPC平台為主的架構，衍生出各大CSP廠自行開發的ASIC伺服器商機，以強化自家客製化AI模型訓練效率，不僅亞馬遜推出自家ASIC晶片，Google的TPU更是市場近期熱議話題，但這並不代表輝達或超微的HPC市場會被完全取代。未來GPU晶片廠推出的AI伺服器平台將會與ASIC平台相輔相成，且GPU本就是可做高度重複性運算的架構，因此輝達、超微開發的產品仍是市場大宗，ASIC架構則吃下部份AI伺服器市場。

亞馬遜 輝達 AI

延伸閱讀

英特爾市占首度站上1%！GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

亞馬遜物流新科技 無人機精準投放、視覺引導1秒揀貨

直擊亞馬遜無人計程車 AI想左轉要考慮數十億種路況

Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

相關新聞

亞馬遜推最強晶片 可望帶旺緯穎、鴻海等營運

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS美國時間2日宣布，推出旗下最強自研AI晶片「Trainium 3」，強調性能...

中華電信蟬聯《Newsweek》「全球最值得信賴企業」榜

國際知名媒體「新聞周刊（Newsweek）」近日揭曉「2025年全球最值得信賴企業（World’s Most Trust...

分手iPASS MONEY…LINE Pay Money需重新開通會員

LINE Pay從第三方支付「升格」為電子支付的LINE Pay Money，昨天下午三時上線。LINE Pay指出，民...

邁威爾報喜…明年度資料中心營收估增25% ASIC台鏈喊衝

美國特殊應用（ASIC）巨頭邁威爾（Marvell）2日表示，2026會計年度資料中心相關營收有望年增逾25%，優於華爾...

邁威爾砸千億擴大光通訊布局

邁威爾（Marvell）看旺資料中心相關業務後市之際，同步擴大光通訊布局，將斥資總價至少32.5億美元（約新台幣千億元）...

亞馬遜攜輝達做大AI商機 競合帶旺鴻海、緯穎等台廠

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS美國時間2日推出旗下最強自研AI晶片「Trainium 3」，大搶輝達地盤之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。