暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

邁威爾報喜…明年度資料中心營收估增25% ASIC台鏈喊衝

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
資料中心示意圖。圖／AI生成
美國特殊應用（ASIC）巨頭邁威爾（Marvell）2日表示，2026會計年度資料中心相關營收有望年增逾25%，優於華爾街預期，之後也將「大幅加速」增長。

邁威爾股價3日在美股早盤大漲逾9%。法人指出，邁威爾釋出相關樂觀訊息，透露客製化AI晶片市場需求強勁，晶圓代工龍頭台積電（2330）成為大贏家，聯發科、創意、世芯-KY等台灣ASIC相關業者後市同步看俏。

業界分析，雲端服務供應商（CSP）的資料中心採購商機龐大，除了輝達等品牌AI晶片當道，ASIC市場規模也日漸壯大，成為許多IC設計業者積極搶食的大餅。

邁威爾透露，最近贏得一家「新進超大規模資料中心業者（hyperscaler）」客戶，預估2026會計年度（2026年2月-2027年1月）資料中心營收可望成長超過25％、達100億美元，遠高於華爾街預期，其客製化IC部門銷售估計將增長20％。邁威爾執行長墨菲表示，「客戶正規劃未來幾年大幅擴增AI運算能力，並正與我們密切合作擬定長期路線圖，及協調AI運算資源」，未來資料中心業務可能「大幅加速」成長。

邁威爾全球客製化ASIC團隊過去25年來，已交付超過2,000個客製化ASIC案件產品給客戶，在先進製程節點擁有廣泛且持續擴充的IP組合，橫跨運算、嵌入式記憶體、高速SerDes、網路、安全與儲存等領域。該公司也承諾在下一代ASIC解決方案中，持續確保在關鍵技術與IP領域的領先。

邁威爾並公布上季營收20.75億美元，創歷史新高，年增37％，符合市場預期；non-GAAP毛利率59.7％，經調整後每股純益0.76美元，優於市場預期。

其中，上季資料中心營收年增38％，來到15.18億美元，略高於華爾街預估，占整體營收比重超過七成。墨菲表示，上季營收表現「主要受資料中心產品的強勁需求推動」。

邁威爾預估，本季每股純益可能落在0.79美元，營收估計22億美元加減5％，高於市場預期。且該公司評估，下一個會計年度資料中心相關收入可能持續上修。

