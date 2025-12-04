邁威爾報喜…明年度資料中心營收估增25% ASIC台鏈喊衝
美國特殊應用（ASIC）巨頭邁威爾（Marvell）2日表示，2026會計年度資料中心相關營收有望年增逾25%，優於華爾街預期，之後也將「大幅加速」增長。
邁威爾股價3日在美股早盤大漲逾9%。法人指出，邁威爾釋出相關樂觀訊息，透露客製化AI晶片市場需求強勁，晶圓代工龍頭台積電（2330）成為大贏家，聯發科、創意、世芯-KY等台灣ASIC相關業者後市同步看俏。
業界分析，雲端服務供應商（CSP）的資料中心採購商機龐大，除了輝達等品牌AI晶片當道，ASIC市場規模也日漸壯大，成為許多IC設計業者積極搶食的大餅。
邁威爾透露，最近贏得一家「新進超大規模資料中心業者（hyperscaler）」客戶，預估2026會計年度（2026年2月-2027年1月）資料中心營收可望成長超過25％、達100億美元，遠高於華爾街預期，其客製化IC部門銷售估計將增長20％。邁威爾執行長墨菲表示，「客戶正規劃未來幾年大幅擴增AI運算能力，並正與我們密切合作擬定長期路線圖，及協調AI運算資源」，未來資料中心業務可能「大幅加速」成長。
邁威爾全球客製化ASIC團隊過去25年來，已交付超過2,000個客製化ASIC案件產品給客戶，在先進製程節點擁有廣泛且持續擴充的IP組合，橫跨運算、嵌入式記憶體、高速SerDes、網路、安全與儲存等領域。該公司也承諾在下一代ASIC解決方案中，持續確保在關鍵技術與IP領域的領先。
邁威爾並公布上季營收20.75億美元，創歷史新高，年增37％，符合市場預期；non-GAAP毛利率59.7％，經調整後每股純益0.76美元，優於市場預期。
其中，上季資料中心營收年增38％，來到15.18億美元，略高於華爾街預估，占整體營收比重超過七成。墨菲表示，上季營收表現「主要受資料中心產品的強勁需求推動」。
邁威爾預估，本季每股純益可能落在0.79美元，營收估計22億美元加減5％，高於市場預期。且該公司評估，下一個會計年度資料中心相關收入可能持續上修。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言