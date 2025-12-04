分手iPASS MONEY…LINE Pay Money需重新開通會員

LINE Pay從第三方支付「升格」為電子支付的LINE Pay Money，昨天下午三時上線。LINE Pay指出，民眾須將LINE應用程式更新至15.18.1版本以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本以上，才能開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，就可成為會員，使用儲值、轉帳、分帳、生活繳費等功能。

至於原本和一卡通時期合作的iPASS MONEY使用，LINE Pay指出，在三日至卅一日的帳戶轉換期間，民眾仍可透過Line Pay頁面登入iPASS MONEY帳戶，再把還沒用完的儲值餘額提領回銀行帳戶，或是透過跨機構轉帳功能，把餘額移轉至用戶的個人銀行帳戶。

明年一月一日開始，就不能再透過LINE Pay頁面使用iPASS MONEY，必須另行下載iPASS MONEY的App才能使用。

LINE Pay目前在全台擁有超過一三一○萬用戶，LINE Pay董事長丁雄注表示，致力讓支付變得更簡單、更好用，並透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費，未來也將持續拓展更多應用場景。

LINE Pay指出，只要成為LINE Pay Money帳戶會員，原綁定LINE Pay的本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過六十五萬處LINE Pay支付據點使用。

LINE Pay Money的「連結銀行帳戶」在用戶的儲值與提領，有十九家合作銀行，包括國泰世華、中信、台北富邦、聯邦、元大、第一、華南、凱基、永豐、兆豐等。