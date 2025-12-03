「比台商還台商」離職男揭美超微奇幻旅程 網驚：動物園嗎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱已離職的網友大吐苦水，揭露內部福利、待遇等事，大嘆是「美超微奇幻旅程」。路透社
台灣近年物價飛漲，唯獨薪資成長牛步，許多人便希望進入外商公司，期盼能獲得更好的待遇。不過一名已從美超微離職的男網友抱怨，他提到除了員工素質參差不齊、公司福利十分小氣之外，升遷機制也難以參透，讓他大嘆「這裡比台商還要台商」。

一名男網友在Dcard以「美超微登出心得」為題發文，他自稱已從美超微離職，回憶當年看到每年加薪5%才決定應徵，不料卻是一段奇幻旅程。

首先，原PO提到同事們的素質參差不齊，從洗手台洗腳、亂倒廚餘到搭電梯插隊，甚至每天在辦公室都能聽到剪指甲的聲音。同事的種種奇葩行為讓原PO感嘆，儘管已待過5間公司，「這麼誇張的，也算是大開眼界」，到職的前3個月甚至必須忍住動手痛毆同事的衝動。

原PO指出，美超微的福利可說是「小恩、小惠、小氣、不要期待」，他提到某次美超微訂下午茶，原以為和以前任職的公司一樣是雞排配飲料，想不到只獲得一瓶超商販售的茶飲。若碰到公司拜拜的話，「就要自己去搶供品，那就是你的下午茶」。

此外，原PO提到除了領不到加班費之外，甚至有些部門被迫在休假日進公司工作，而餐費補助竟然是從底薪扣，「拆成兩項變成是給你的福利」。

而科技業最看重的股票，原PO直言，美超微任職超過1年4個月才有機會拿到股票，但股票除了每年股數都砍超過6成之外，近期美超微股價腰斬，「年薪不知道打幾折」。

升遷制度方面，原PO坦言美超微是他看過「升最快同時也是升最慢的公司」，內部一堆40幾歲整天賣命的員工，但也有20幾歲的正妹直升主管職。

最後，原PO提到美超微內部充滿「糾察隊」，舉凡打開求職網站履歷、公司家庭日缺席等等都會被關切，加上福利、待遇不如想像中優渥，讓原PO直言「這裡比台商還要台商」。

「美超微奇幻旅程」曝光後，眾多網友紛紛回應，「美超微是真正的台骨公司」、「動物園嗎」、「搶供品我是真的沒有料到的」；不過也有人出面緩頰，「你要去美國總公司就不一樣了」。

