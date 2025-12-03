弘凱南通新廠已全面接軌 支援更高階感測器量產
光電半導體整合方案供應商弘凱光電總經理曾智宏表示，江蘇新廠11月30日啟用，目前南通新廠已全面接軌，不僅承接深圳廠原有產能，也擴增光學感測器產線，導入委外封裝測試（OSAT）等級的封測管理，可支援更高階感測器量產。
弘凱光電今天舉行法人說明會，曾智宏表示，面對人工智慧（AI）、自駕車與矽光子等技術加速演進，市場對高速傳輸與智慧感測的需求持續攀升，將持續以技術創新為核心，把握AI帶動的產業成長契機。
曾智宏指出，延續ICLED帶動的強勁成長動能，今年研發重點聚焦於可充分發揮ICLED智慧控制，與簡化線路優勢的車用通訊與智能照明技術，並與自動化駕駛與電動車所採用的軟體控制車輛架構相契合。
弘凱光電統計，今年前3季營收為新台幣6.15億元，較去年同期減少2.61%；營業毛利為2.64億元，稅後淨利為4369萬元，前3季每股稅後盈餘0.64元。
