快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

弘凱南通新廠已全面接軌 支援更高階感測器量產

中央社／ 台北3日電

光電半導體整合方案供應商弘凱光電總經理曾智宏表示，江蘇新廠11月30日啟用，目前南通新廠已全面接軌，不僅承接深圳廠原有產能，也擴增光學感測器產線，導入委外封裝測試（OSAT）等級的封測管理，可支援更高階感測器量產。

弘凱光電今天舉行法人說明會，曾智宏表示，面對人工智慧（AI）、自駕車與矽光子等技術加速演進，市場對高速傳輸與智慧感測的需求持續攀升，將持續以技術創新為核心，把握AI帶動的產業成長契機。

曾智宏指出，延續ICLED帶動的強勁成長動能，今年研發重點聚焦於可充分發揮ICLED智慧控制，與簡化線路優勢的車用通訊與智能照明技術，並與自動化駕駛與電動車所採用的軟體控制車輛架構相契合。

弘凱光電統計，今年前3季營收為新台幣6.15億元，較去年同期減少2.61%；營業毛利為2.64億元，稅後淨利為4369萬元，前3季每股稅後盈餘0.64元。

光電 感測器 封測 半導體

延伸閱讀

弘凱江蘇廠啟用 建光學感測器與車規級LED產線

台師大、台大開發新世代光電材料登權威期刊 將用於人造光合作用

加值AI技能為人才鍍金 光電及光學業願加碼老鳥35%薪資

潮間帶未列光電禁建區、國家公園也可迴避環評 環團：亂象仍難遏止

相關新聞

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

PC品牌大廠華碩（2357）傳出遭駭客勒索，知名駭客集團Everest在暗網宣布入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料，對...

數發部示警：抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款App風險高

數位發展部今（3）日指出，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，數發部表示，Ap...

DIGITIMES揭示2026年十大科技趨勢 剖析科技發展軌跡

DIGITIMES今（3）日盛大舉辦「DIGITIMES科技大勢2026」論壇，發布橫跨半導體、AI伺服器、新興能源、行...

台積電進駐高雄 南北發展不均...議員籲南高雄全力發展IC業

高雄楠梓產業園區近年因台積電進駐，使北高雄半導體產業崛起，近5年人口增加近2萬人，反觀南高雄人口卻反減超過2.5萬人，南...

致茂召開臨時董事會 拍板明年元旦曾一士升任執行長

致茂（2360）3日召開臨時董事會，因應公司組織發展及提升公司治理架構，經全體董事表決一致通過，自2026年1月1日起整...

NCC核准離島明年有線電視收視費 澎湖、名城明年每月漲5元、祥通不變

國家通訊傳播委員會（NCC）3日委員諮議會議核准澎湖縣、金門縣與連江縣的明年度有線電視費率，考量通貨膨脹、物價因素，同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。