華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
品牌大廠華碩。圖／聯合報系資料照片
PC品牌大廠華碩（2357）傳出遭駭客勒索，知名駭客集團Everest在暗網宣布入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料，對此，華碩3日晚上緊急聲明，華碩的供應商遭駭客攻擊。華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。但此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。

華碩發出聲明指出，華碩的供應商遭駭客攻擊。華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。

此事緣起於知名駭客集團Everest在暗網上宣布，已成功入侵華碩內部系統，並已竊取超過1TB的資料，其中疑似有華碩裝置使用的「相機原始碼」。

業界分析，「相機原始碼」很可能是指是華碩內建相機設備（例如筆記型電腦智慧型手機）中使用的專有韌體或軟體，可能包括相機模組的底層控製代碼、內部驅動程序等。

Everest要求華碩必須透過加密通訊工具Qtox聯繫，並要求若在3日晚上11點前未回復，將可能公開已竊取的資料。

