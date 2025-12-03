致茂召開臨時董事會 拍板明年元旦曾一士升任執行長

致茂（2360）3日召開臨時董事會，因應公司組織發展及提升公司治理架構，經全體董事表決一致通過，自2026年1月1日起整合系統及光學檢測系統事業部總經理曾一士博士升任為公司執行長，統籌公司營運方針與策略執行。

就今年營運，致茂公司先前預期，下半年之主要成長動能仍舊來自於半導體/Photonics相關檢測設備需求，而量測及自動化檢測設備之全年營收將有機會刷新前次新高紀錄。