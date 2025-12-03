台鐵與資策會簽署合作意向書 加速智慧鐵道與數位轉型布局

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司3日與財團法人資訊工業策進會（以下簡稱資策會）簽署合作意向書（MOU），就智慧鐵道與數位轉型相關議題建立合作交流機制。

面對人工智慧（AI）浪潮與全球鐵道智慧化趨勢，雙方將以「數據驅動」為核心，聚焦「安全、效率、服務」等目標，採策略規劃、場域應用與治理機制等面向，循序推動交流研析與經驗分享，研討可落地、可擴充且可治理之智慧鐵道推動模式。

依合作意向書規劃，雙方將就智慧鐵道與數位轉型議題持續交流研析，並針對鐵道產業AI化之推動方向、應用情境與風險治理等面向深化意見交換。另在不影響營運前提下，臺鐵公司得視合作需要與協商結果，提供適切場域資源，供資策會依程序申請辦理概念性驗證、試辦研究或技術驗證，以研析技術可行性與應用效益。

台鐵公司董事長鄭光遠表示，臺鐵長期累積的營運資料，是推動智慧鐵道的重要基礎。面對交通環境與技術持續演進，臺鐵將逐步強化資料治理與大數據分析能力，厚植數位基盤。本次與資策會合作，將視實務需求，就AI輔助之監測、分析與預警機制進行交流研析，循序評估應用於監測與營運安全之可行性。

鄭光遠指出，智慧鐵道的推動除技術導入外，亦需同步強化人才與流程。透過資策會在AI人才培育與數位賦能上的經驗，雙方可共同提升員工數位工具運用能力。臺鐵將持續以安全與服務品質為核心，穩健推動智慧化升級，提供旅客更穩定、可靠的運輸服務。

資策會董事長黃仲銘表示，面對AI時代，資策會將持續作為臺鐵的關鍵夥伴，以生態系思維，偕同國內資服業者，透過真實場域驗證、系統整合與資料治理，共同參與智慧鐵道的研發與服務創新。

黃仲銘強調，我們希望將臺鐵的實務需求，轉化為帶動國內產業升級的力量，形成可複製、可擴散的智慧交通解決方案，強化臺灣在全球軌道科技的競爭力。未來，資策會將持續與臺鐵攜手，以數據驅動為核心打造安全、可信賴的智慧鐵道，導入AI、資料治理、提供更便利的智慧服務，提升旅客乘車體驗，同時擴大本土業者在智慧軌道領域的發展機會。

展望未來，臺鐵公司將攜手資策會加速鐵道智慧轉型，以數據驅動提升行車安全、營運效率、服務品質與準點表現，並在穩健治理與務實推進下，逐步形塑具韌性、可持續精進的智慧鐵道體系。

