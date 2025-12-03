快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

NCC核准離島明年有線電視收視費 澎湖、名城明年每月漲5元、祥通不變

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC今日核准離島三家有線電視115年度收視費用。圖／聯合報系資料照片
NCC今日核准離島三家有線電視115年度收視費用。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）3日委員諮議會議核准澎湖縣、金門縣與連江縣的明年度有線電視費率，考量通貨膨脹、物價因素，同意澎湖有線電視、名城事業及祥通事業等三家有線電視系統經營者2026年度基本頻道收視費用每月可調整5元。名城公司調升後為590元、澎湖公司調升後為560元，祥通公司維持與今年度相同金額540元。

NCC說明，有線廣播電視法第44條規定，有線電視收視費由地方政府費率審議委員會審核；未設置費率審議委員會的地方政府，由中央主管機關代為審核。目前澎湖縣、金門縣與連江縣所轄三家有線電視系統經營者之收視費率，由NCC代行審核，審查會議除邀請系統經營者到會說明外，縣府代表及專家學者代表亦列席表示意見。

NCC表示，本次費率審議就離島三家業者所申報今年收視費用、所在不經濟地區經營環境、網路建設、收視服務品質、頻道規劃及財務（含財務結構、各項收入、成本）之合理性等資料進行審核，參採地方政府及專家學者代表意見與本國消費者物價指數等因素後予以綜合考量後核定費率，澎湖公司及名城公司2026年每戶每月基本頻道收視費用為560元與590元，而祥通公司維持與今年相同之收視費用540元。

NCC表示，離島之有線電視系統經營者，因其營業區域內地理天候與經營條件難以與本島具備市場規模之系統經營者比擬，且受天然環境限制，設備維護不易，對其仍致力投入經營有線電視多元服務，予以肯定，期盼離島三家系統者共同致力促進離島民眾收視權益。

有線電視 澎湖 NCC

延伸閱讀

NCC核准離島明年收視費 澎湖、名城明年小漲5元 祥通收費不變

澎湖掩埋場火警…縣長陳光復公開道歉 承諾加速興建焚化爐

NCC人事造成電視僵局 學者建議修法因應

中天違反事實查證2年前遭罰160萬元確定 提再審又吞敗

相關新聞

數發部示警：抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款App風險高

數位發展部今（3）日指出，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，數發部表示，Ap...

DIGITIMES揭示2026年十大科技趨勢 剖析科技發展軌跡

DIGITIMES今（3）日盛大舉辦「DIGITIMES科技大勢2026」論壇，發布橫跨半導體、AI伺服器、新興能源、行...

台積電進駐高雄 南北發展不均...議員籲南高雄全力發展IC業

高雄楠梓產業園區近年因台積電進駐，使北高雄半導體產業崛起，近5年人口增加近2萬人，反觀南高雄人口卻反減超過2.5萬人，南...

NCC核准離島明年有線電視收視費 澎湖、名城明年每月漲5元、祥通不變

國家通訊傳播委員會（NCC）3日委員諮議會議核准澎湖縣、金門縣與連江縣的明年度有線電視費率，考量通貨膨脹、物價因素，同意...

捲台積電2奈米竊密案！子公司東京威力科創被起訴 TEL發布聲明致歉

台積電（2330）離職與在職工程師涉嫌洩露關鍵2奈米技術遭台灣檢方起訴，日本Tokyo Electron（TEL）發布聲...

TEL台灣遭起訴 TEL總部：全力強化集團及台灣子公司法遵體系

東京威力科創（TEL）台灣子公司因捲入台積電2奈米竊密案，遭台灣高等檢查署起訴並求處1.2億元巨額賠償。TEL總部今日發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。