NCC核准離島明年有線電視收視費 澎湖、名城明年每月漲5元、祥通不變

國家通訊傳播委員會（NCC）3日委員諮議會議核准澎湖縣、金門縣與連江縣的明年度有線電視費率，考量通貨膨脹、物價因素，同意澎湖有線電視、名城事業及祥通事業等三家有線電視系統經營者2026年度基本頻道收視費用每月可調整5元。名城公司調升後為590元、澎湖公司調升後為560元，祥通公司維持與今年度相同金額540元。

NCC說明，有線廣播電視法第44條規定，有線電視收視費由地方政府費率審議委員會審核；未設置費率審議委員會的地方政府，由中央主管機關代為審核。目前澎湖縣、金門縣與連江縣所轄三家有線電視系統經營者之收視費率，由NCC代行審核，審查會議除邀請系統經營者到會說明外，縣府代表及專家學者代表亦列席表示意見。

NCC表示，本次費率審議就離島三家業者所申報今年收視費用、所在不經濟地區經營環境、網路建設、收視服務品質、頻道規劃及財務（含財務結構、各項收入、成本）之合理性等資料進行審核，參採地方政府及專家學者代表意見與本國消費者物價指數等因素後予以綜合考量後核定費率，澎湖公司及名城公司2026年每戶每月基本頻道收視費用為560元與590元，而祥通公司維持與今年相同之收視費用540元。

NCC表示，離島之有線電視系統經營者，因其營業區域內地理天候與經營條件難以與本島具備市場規模之系統經營者比擬，且受天然環境限制，設備維護不易，對其仍致力投入經營有線電視多元服務，予以肯定，期盼離島三家系統者共同致力促進離島民眾收視權益。