AI基礎建設點火NAND旺季 第3季五大廠營收增16.5%、鎧俠飆33%
根據研調機構集邦（TrendForce）最新報告指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）受AI基礎建設帶動下持續火熱，而在雲端服務業者（CSP）第3季積極擴建AI資料中心、enterprise SSD需求強勁推升下，前五大NAND Flash品牌商合計營收季增16.5%，逼近171億美元，ASP全面走揚。
展望本季，AI應用將持續拉抬高效能TLC、QLC enterprise SSD需求，加上原廠庫存已回歸正常、製程轉換帶來自然損失及HDD供應吃緊，預估整體NAND Flash價格將續漲20～25%，帶動營收進一步成長。
個別廠商表現方面，三星在企業級SSD強勁出貨支撐下，以約60億美元營收、市占32.3%穩居龍頭；SK集團（含SK海力士與其子公司Solidigm）以約35.3億美元居次。第三名鎧俠在AI伺服器、手機需求及BiCS8技術轉換挹注下，位元出貨量大增，單季營收季增高達33.1%至逾28.4億美元，為前五大中成長動能最強，美光與晟碟則分居第四、第五。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言