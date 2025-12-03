AI基礎建設點火NAND旺季 第3季五大廠營收增16.5%、鎧俠飆33%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新報告指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）受AI基礎建設帶動下持續火熱，而在雲端服務業者（CSP）第3季積極擴建AI資料中心、enterprise SSD需求強勁推升下，前五大NAND Flash品牌商合計營收季增16.5%，逼近171億美元，ASP全面走揚。

展望本季，AI應用將持續拉抬高效能TLC、QLC enterprise SSD需求，加上原廠庫存已回歸正常、製程轉換帶來自然損失及HDD供應吃緊，預估整體NAND Flash價格將續漲20～25%，帶動營收進一步成長。

個別廠商表現方面，三星在企業級SSD強勁出貨支撐下，以約60億美元營收、市占32.3%穩居龍頭；SK集團（含SK海力士與其子公司Solidigm）以約35.3億美元居次。第三名鎧俠在AI伺服器、手機需求及BiCS8技術轉換挹注下，位元出貨量大增，單季營收季增高達33.1%至逾28.4億美元，為前五大中成長動能最強，美光與晟碟則分居第四、第五。