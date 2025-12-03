捲台積電2奈米竊密案！子公司東京威力科創被起訴 TEL發布聲明致歉
台積電（2330）離職與在職工程師涉嫌洩露關鍵2奈米技術遭台灣檢方起訴，日本Tokyo Electron（TEL）發布聲明表示，Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創股份有限公司一名前員工（該員已被逮捕並起訴）涉嫌洩露客戶機密資訊，臺灣檢察機關對此案已進行調查，並於今年12月2日宣布以違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，起訴Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創。母公司（Tokyo Electron）並未被起訴。
TEL聲明指出，本公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。
一、 臺灣檢察機關調查結果
臺灣檢察機關認為Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創對該前員工負有法律上的監督義務，雖然該公司設有一般性及警示性的內部規範，但欠缺踐行具體防範管理措施之事證，故認Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創應負擔法人刑事責任。
另一方面，起訴書中未指出Tokyo Electron及臺灣子公司東京威力科創指示該前員工不當取得資訊之組織性介入以及相關機密資訊外流。經本公司調查，亦無發現組織性介入及機密資訊外流情事。此外，本事件對本公司營運並無影響。
二、 今後措施
本公司一直將包含保護顧客等利害關係人敏感資訊在內的信息安全視為經營中最重要的事項之一，並以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩。為防止類似事件再次發生，本公司將進一步強化包含臺灣子公司東京威力科創與全集團整體之法遵體系及稽核機制。
未來全體同仁亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人之期待。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言