TEL台灣遭起訴 TEL總部：全力強化集團及台灣子公司法遵體系

東京威力科創（TEL）台灣子公司因捲入台積電2奈米竊密案，遭台灣高等檢查署起訴並求處1.2億元巨額賠償。TEL總部今日發出聲明，認了此事未善監監督及維護客戶利益之責，向所有利益相關者致歉，並重申TEL未來以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩。為防止類似事件再次發生。

東京威力科創聲明如下：

本公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。

一、台灣檢察機關調查結果

台灣檢察機關認為Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創對該前員工負有法律上的監督義務，雖然該公司設有一般性及警示性的內部規範，但欠缺踐行具體防範管理措施之事證，故認Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創應負擔法人刑事責任。

另一方面，起訴書中未指出Tokyo Electron及台灣子公司東京威力科創指示該前員工不當取得資訊之組織性介入以及相關機密資訊外流。經本公司調查，亦無發現組織性介入及機密資訊外流情事。此外，本事件對本公司營運並無影響。

二、 今後措施

本公司一直將包含保護顧客等利害關係人敏感資訊在內的信息安全視為經營中最重要的事項之一，並以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩。為防止類似事件再次發生，本公司將進一步強化包含臺灣子公司東京威力科創與全集團整體之法遵體系及稽核機制。

未來全體同仁亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人之期待。