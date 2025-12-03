趨勢科技與刑事局簽署防詐合作備忘錄 共築全民防詐網

詐騙手法不斷衍變，為即時警示民眾並擴大防詐防護網，全球網路資安廠商趨勢科技3日與內政部警政署刑事警察局簽署「合作意向書」，藉公私聯防之力，整合多方資源，透過「情資共享」、「異常通報」、「人民檢舉」建立跨領域反詐App合作機制，共同打擊詐騙行為，守護民眾財產安全。

趨勢科技總經理洪偉淦表示，與刑事局過去已合作逾十年，今年更有緊密的合作進展。5月時共同啟動「全民防詐守護戰」；今天雙方再進一步簽署合作意向書，建立詐騙情資交換機制，打造更全面、更縝密的防詐布建。期許透過這樣公私聯防的力量，趨勢科技能將累積深厚的資安專業資源，為打詐行動貢獻實質助力。

本次合作刑事警察局將整合現有165系統、打詐儀表板等資源，邀集國內主要反詐App服務業者共同規劃，發展並強化廣播、攔阻、查詢、惡意程式掃描及後台資料庫分析等功能，讓反詐資訊能更即時推播至用戶，並透過多家業者方案整合，提升詐騙應用程式功能與資料量，有效降低被害風險。針對授權用戶，系統將在瀏覽詐騙網頁時即時提醒，並整合檢舉功能至165全民防騙網，提供更便利的檢舉管道。

刑事局局長周幼偉指出，詐騙犯罪就像病毒不斷進化，以目前最常見的假投資及假交友投資詐騙案件，起源都是透過網路社交平台，進而取得被害人信任後誘騙去投資，危害性最高。透過與本國主要提供反詐服務App業者加深合作，再次簽署合作備忘錄，期能擴大公私協力量能，即時向使用者推播反詐情資，深化大眾的反詐意識，並且透過多方資源分享，讓資料使用更有效率，即時提醒潛在被害人、攔阻被害，期許未來有更多的業者自發性加入打詐的行列。

趨勢科技透過專業防詐工具「AI防詐達人」提供阻擋詐騙電話、封鎖詐騙簡訊、偵測詐騙網址與換臉詐騙等全方位功能，並利用AI詐騙預測模型及詐騙行為模式分析，推出業界首創「詐騙預警雷達」功能，讓民眾在遇到詐騙事件時能即時收到預警通知、主動採取應對行動。並布局防詐合作夥伴，除在台與刑事局、數發部合作外，在國際上也與日本國際支付品牌JCB、英國防詐組織Cifas合作，及協助國際刑警組織INTERPOL破獲非洲地區詐騙行動，透過情資分享、交換與技術串接等方式，強化全球防詐防禦力。