邊緣運算補足韓技術 廣達張嘉淵：台韓可共築AI醫鏈
亞太地區正加速推進AI醫療應用，以因應高齡化社會挑戰。台經院指出，今年ABAC第四次大會於10月26至28日於韓國釜山舉行，會上採認《ABAC智慧與包容性醫療路徑圖》（ABAC Roadmap for Smarter and Inclusive Healthcare）作為呈APEC領袖的重要成果。我國ABAC代表、廣達電腦（2382）技術長張嘉淵也在大會上倡議，APEC經濟體應從單純的「數據共享」邁向「智慧共享」，建立跨國AI共同資產，讓AI醫療普及至基層醫療與資源有限地區。
台經院指出，「DAILY Plus」計畫為張嘉淵在ABAC提出DAILY倡議第三年的工作重點，計畫自2023年以無編碼（No-Code）AI模型訓練切入，並在隔年推進至社區醫療在地資料調適，今年更引入生成式AI，並與麻省理工學院（MIT）合作導入肺癌與乳癌的預測模型，強化經濟體臨床應變與決策支援。張嘉淵強調，台灣企業已成為區域醫療AI應用的重要供應者與合作夥伴，而去中心化AI與其衍生的醫療韌性技術，將是下一階段發展重心。
台經院指出，在10月31日ABAC代表記者會中，張嘉淵也談到台灣與本年APEC主辦韓國在AI產業上的互補。他在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）及韓國總統李在明的對話中，也分享了台灣在AI醫療系統整合上的經驗與潛力。韓國在GPU相關記憶體技術上具深厚基礎，而台灣則在伺服器製造、資料中心與邊緣運算領域成熟，若能進一步探索協同合作，可大幅提升區域醫療AI供應鏈的韌性。
ABAC4閉幕大會上，2026大會宣布「智慧與包容醫療衛生」將延續為2026年永續工作小組（SWG）優先議題，使AI醫療治理延續為ABAC的核心工作。張嘉淵透露，明年將以「高韌性」作為持續推動重點，希望將台灣在面對複合式災難時的應變能力與韌性智慧醫療經驗，推廣至AI支援的緊急醫療調度與基層照護情境，持續在APEC推動具包容性、提升區域韌性智慧醫療的計畫。
