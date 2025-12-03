DIGITIMES揭示2026年十大科技趨勢 剖析科技發展軌跡

DIGITIMES今（3）日盛大舉辦「DIGITIMES科技大勢2026」論壇，發布橫跨半導體、AI伺服器、新興能源、行動通訊等領域的十大趨勢，吸引超過1500名企業決策者參與報名，為企業在高度不確定的局勢中提供可信賴的產業指引。

DIGITIMES總經理蘇育正於開幕演說中指出，隨著NVIDIA取代蘋果（Apple）成為市值龍頭，科技產業已正式完成典範轉移，將邁入由AI主導的新時代，面對地緣政治與供應鏈變局的忐忑亦揮之不去。如何在變局中確立台灣不可或缺的關鍵角色，將是未來幾年的核心課題。蘇育正表示，DIGITIMES 深耕亞洲供應鏈研究逾 27 年，以「決策訊息的清晰建構者」為定位，期待成為企業策略部署的重要合作夥伴，協助業者在多變局勢中辨識產業路徑、精準擘劃下一階段布局。

緊接著，DIGITIMES 13 位資深分析師陸續登台，全面解析 2026 年十大科技產業趨勢：

趨勢一：AI帶動半導體全面成長，重塑晶片產業典範

AI驅動多元垂直應用更多想像，帶動全球半導體產值2024~2026連續三年年成長達雙位數。生成式AI的高度普及，引發2025年的半導體收購案大幅增加，驅動傳統產業典範開始轉型，而AI ASIC將是核心關鍵。

趨勢二：全球電動車競爭邁向智駕化

全球電動車市場正在進入新的轉捩點。電動化的紅利已經見頂，2025 年全球電動車仍有21.8%的成長，但到了 2026年，增速將放緩到15.2%。下一階段的競爭，將快速轉向 「智駕化」，預期到 2030 年，L2（含）以上的智駕滲透率將逼近六成。

趨勢三：GW級別AI資料中心將成新常態，分散式低碳能源成必選項

2026年AI資料中心用電需求將進入GW級別。AI資料中心帶動的能源需求，從RE100再生能源到24/7 CFE無碳能源的典範移轉，資料中心能源策略將邁向分散式、多元的無碳能源組合。預期2030年全球資料中心用電結構超過7成來自低碳能源、台灣略低約為5成。

趨勢四：衛星直連（D2D）成新世代行動連網趨勢

衛星通訊可望成為手機的標準功能，無網路覆蓋時，手機自動連接衛星網路，消費者可用簡訊、App訊息及語音，與外界保持聯繫；另一個正在成形的趨勢是車輛連結衛星網路，未來部分高階車款出廠前可能就預先搭載衛星聯網模組。

趨勢五：ASIC與GPU AI伺服器競爭白熱化

在大型雲端業者持續競逐算力、LLM邁入成熟商用、GPU與ASIC業者的良性競爭下，整體系統出貨可望突破250萬台，佔全球伺服器比重將達1成5。其中，帶HBM的高階AI伺服器出貨將突破170萬台，但CSP自用甚至外售的ASIC伺服器掘起也將為整個巿場帶來更多變數。

趨勢六：HVDC發展大幅成長，液冷滲透率將達五成

2026年將會有兩個關鍵轉折同時發生：800V DC 的快速擴張、以及液冷滲透率正式突破五成。2026年，800V DC帶動AI伺服器供電架構進入off rack設計，將會看到越來越多資料中心開始往800V DC建置；同時，NVIDIA及CSP ASIC伺服器積極採用液冷設計。

趨勢七：AI PC有望成為主流配置

AI PC滲透率有望於2026年達到5成以上，正式成為主流。越南、泰國、墨西哥等國家成NB生產重鎮；中系ODM業者預計在2026年也將持續擴大代工版圖，出貨佔比有望達30%以上。未來五年全球NB市場每年將成長約3%，有望在2029年突破2億台出貨。

趨勢八：「AI驅動6G 6G賦能AI」 重塑次世代通訊網路剛需新面貌

AI everywhere的大趨勢將成為次世代網路發展的新契機。NVIDIA黃仁勳提出AI將逐漸從GenAI走向Agentic AI的觀點，同時也對應到6G的三大基礎建設。從商業模式來看，電信營運商正逐漸朝向FMSC (Fixed-Mobile-Satellite Convergence)「新三網融合」營運模式發展。

趨勢九：GenAI手機出貨成長大趨緩，AI助理搭智慧眼鏡應用受矚目

DRAM價漲影響滲透率，2026年GenAI手機出貨成長幅度已明顯趨緩，但仍達5億支。在GenAI應用方面，AI助理搭配智慧眼鏡，期待聰明Siri效應，整合智慧眼鏡與穿戴裝置，讓使用者無需取出手機即可完成工作。

趨勢十：大廠將入局，AI眼鏡迎關鍵轉捩點

百鏡大戰進入下半場，預期2026年蘋果、三星等大品牌將入局，發展重點轉向AR眼鏡，推出款式估達50%。不過，AI眼鏡仍處發展期，最快2029年被更多大眾接受。