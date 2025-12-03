快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

聽新聞
0:00 / 0:00

AI基礎建設助力NAND Flash產業 第3季以鎧俠營收季增33.1%最多

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AI基礎建設助力NAND Flash產業，集邦調查第3季以鎧俠營收季增33.1%最多。（路透）
AI基礎建設助力NAND Flash產業，集邦調查第3季以鎧俠營收季增33.1%最多。（路透）

集邦今日發布最新調查，2025年第3季因雲端服務業者(CSP)持續擴建AI基礎建設，對企業級（enterprise ）固態硬碟（SSD）需求強勁，帶動前五大NAND Flash品牌商合計營收季增16.5%，逼近171億美元。上半年的減產措施奏效，下半年供需失衡情況獲得改善，加上enterprise SSD銷售占比提高，各原廠的平均銷售單價(ASP)皆有上漲。

展望第4季，AI應用將持續推升CSP對高效能TLC enterprise SSD、QLC enterprise SSD的需求，然原廠庫存回歸正常，製程轉換期間造成自然損失，將限縮出貨量成長幅度，且硬碟（HDD）供應依然短缺，預計將支撐第4季整體NAND Flash價格持續上漲，各產品漲幅將落在20-25%間，帶動營收再度成長。

分析各供應商第3季營收表現，三星（Samsung）的手機用NAND Flash產品儘管在中國市場面臨本土業者瓜分市占率，其enterprise SSD銷售仍然強勁，推升第3季營收季增15.4%至60億美元，以32.3%市占維持第一名。

排名第二為SK Group (含SK hynix及Solidigm)，營收近35.3億美元、季增5.7%。子公司Solidigm專注於生成式AI需要的QLC enterprise SSD，貢獻集團營收顯著。鎧俠（Kioxia）第3季受惠於AI server需求、智慧手機季節性因素和其BiCS8技術轉換，位元出貨量大幅季增，營收季成長高達33.1%，逾28.4億美元，排名第三，市占也上升2個百分點。

美光（Micron）第目季主要得益於資料中心SSD出貨創新高，營收季增15.4%，上升至24.2億美元，位居第四。晟諜（SanDisk）排名第五，雲端領域和邊緣市場的應用推升其營收至近23.1億美元，季增21.4%。

NAND Flash 固態硬碟 營收

延伸閱讀

記憶體股超級循環 來了！群聯、宜鼎召開法說釋疑

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

全民權證／威剛 二檔活力旺

華邦電、宜鼎 四檔耀眼

相關新聞

數發部示警：抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款App風險高

數位發展部今（3）日指出，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，數發部表示，Ap...

DIGITIMES揭示2026年十大科技趨勢 剖析科技發展軌跡

DIGITIMES今（3）日盛大舉辦「DIGITIMES科技大勢2026」論壇，發布橫跨半導體、AI伺服器、新興能源、行...

台積電進駐高雄 南北發展不均...議員籲南高雄全力發展IC業

高雄楠梓產業園區近年因台積電進駐，使北高雄半導體產業崛起，近5年人口增加近2萬人，反觀南高雄人口卻反減超過2.5萬人，南...

AI基礎建設助力NAND Flash產業 第3季以鎧俠營收季增33.1%最多

集邦今日發布最新調查，2025年第3季因雲端服務業者(CSP)持續擴建AI基礎建設，對企業級（enterprise ）固...

NVIDIA與Mistral AI合作 Mistral 3加速全新開放式模型系列

Mistral AI 今日宣布推出 Mistral 3 系列開源多語言、多模態模型，該系列模型針對 NVIDIA 超級運...

NVIDIA與AWS擴大全端合作 提供創新必備的安全高效能運算平台

NVIDIA 與 Amazon Web Services（AWS）在AWS re:Invent 大會上，宣布雙方進一步擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。