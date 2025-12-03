NVIDIA與AWS擴大全端合作 提供創新必備的安全高效能運算平台

NVIDIA 與 Amazon Web Services（AWS）在AWS re:Invent 大會上，宣布雙方進一步擴大雙方策略合作，在互連技術、雲端基礎架構、開放模型及物理人工智慧（AI）等領域開展全新技術整合。

此次擴大合作，AWS 將支援 NVIDIA NVLink Fusion 這個專為客製化 AI 基礎架構打造的平台，用於部署其自研晶片，其中包括用於推論與具代理型 AI 模型訓練的次世代 Trainium4 晶片、涵蓋廣泛工作負載的 Graviton CPU，以及 Nitro System 虛擬化基礎架構。

藉由採用 NVIDIA NVLink Fusion，AWS 將結合 NVIDIA NVLink 垂直擴展互連技術、 NVIDIA MGX 機架架構與 AWS 客製化晶片，以提升效能並加速其新一代雲端規模 AI 能力的上市時程。

AWS 正以整合 NVLink 與 NVIDIA MGX 為目標設計 Trainium4，這是 NVIDIA 與 AWS 針對 NVLink Fusion 展開多世代長期合作中的第一步。AWS 已經大規模部署搭載 NVIDIA GPU 的 MGX 機架。導入 NVLink Fusion 將使 AWS 能進一步簡化各平台的部署與系統管理。AWS 也可以運用 NVLink Fusion 供應商生態系，取得從機架與機箱到電力供應與冷卻系統等完整元件，滿足整機架部署所需。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「GPU 運算需求正急遽攀升。更多的運算造就更聰明的 AI，更聰明的 AI 帶動更廣泛的應用，而更廣泛的應用又帶動對更多運算的需求，AI 的良性循環已經成形。隨著 NVIDIA NVLink Fusion 導入 AWS Trainium4，我們正把NVIDIA垂直擴展架構與 AWS 的客製化晶片整合，打造新一代加速運算平台。NVIDIA 與 AWS 正攜手打造支撐 AI 產業革命的運算基礎，將先進 AI 帶到世界各國的每一家企業，加速世界邁向智慧化。」

AWS 執行長 Matt Garman 表示：「AWS 與 NVIDIA 攜手合作已超過 15 年，如今這段旅程再寫下新的里程碑。透過與 NVIDIA 合作，我們正推進大規模 AI 基礎架構，為客戶帶來更高的效能、效率與擴充性。未來在 AWS Trainium4、Graviton 與 Nitro System 上支援 NVIDIA NVLink Fusion，將為客戶提供全新能力，讓他們能以前所未有的速度創新」。