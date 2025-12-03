台灣醫療科技展將登場 明基三豐首度亮相 AI智慧復健整合系統

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

因應超高齡社會與龐大復健需求，明基三豐醫療器材（明基醫）（4116）將在台灣醫療科技展發布全新AI智慧復健整合系統（IQMR System），首波推出三大訓練模組：一般訓練、高強度訓練、特殊訓練模組，透過自適應訓練控制、運動訓練與即時偵測運動時的力量及速度等表現，以客觀數據管理復健歷程，推動從經驗醫學走向證據醫學。

根據Grand View Research分析，全球復健設備市場2025年至2030年將以年複合成長率8.3%穩定擴張，預計2030年市場規模將達272.9億美元。技術進步是推動市場成長的關鍵之一，其中復健設備中人工智慧（AI）和機器學習（ML）的整合可以實現更好的病患監測和客製化治療計劃，進一步推動市場成長。

明基三豐參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，12月4日至7日在台北南港展覽館展示AI智慧復健整合系統（IQMR System）；IQMR System 首波推出三大訓練模組，涵蓋不同族群需求。「一般訓練模組」提供一般亞健康族群建立阻力訓練基線；「高強度訓練模組」針對運動選手提供高強度進階的訓練課程。「特殊模組」提供醫師科學化數據參考，並針對各項不同適應症，協助醫生判斷個人化復健訓練課程編排。

IQMR System是完整結合AI自適應訓練控制、AI運動模組與即時運動生理監測。透過使用AI演算法，來協調與訓練者的互動，並提供客製化的課程，協助以客觀數據管理個人訓練歷程，讓復健從「經驗判斷」邁向「科學判斷」的實證轉換。

復健 AI 運動 明基醫 人工智慧 佳世達

