「凱基股股漲」看好2026年 AI 供應鏈續旺 搶波動、賺趨勢把握機會

2025年隨著川普重返白宮後，台股歷經一段雲霄飛車般的劇烈震盪，歲末之際，投資人開始關注2026年的新投資機會。為了協助投資人搶先掌握下一波行情，凱基證券、凱基投顧攜手推出「凱基股股漲-2026台股投資展望」特別節目，深入解析新年度投資方向。凱基證券為回饋廣大投資人，近日於全台舉辦五場「未來之鑰 2026投資前瞻論壇」亦圓滿落幕，活動現場座無虛席，由多位專家面對面解讀市場趨勢、分享投資策略並與投資朋友互動交流，期望幫助投資人抓住下一波產業趨勢及投資方向。

針對2026年投資心法及投資族群選擇，凱基投顧認為AI泡沫疑慮實屬過慮，AI投資、美國期中選舉、聯準會利率政策影響將貫穿全年，總經理鄭宗祺建議投資人，可採用「上半年賺波動，短線財；下半年賺趨勢，長線財」的投資策略，上半年市場仍處於降息預期與作夢行情，波動操作創造短線機會；下半年隨美國期中選舉落幕與經濟數據改善，長線向上趨勢則將更明確，唯有掌握「短線靈活、長線布局」的策略，才能在這場科技驅動的資本市場競賽中穩健獲利。首選族群包括AI伺服器供應鏈（CoWoS、導軌、電源）、晶圓代工、測試介面、記憶體及高殖利率個股，而千呼萬喚始出來的蘋果摺疊iPhone預計2026年問世，相關供應鏈也值得關注。

此外，針對投資人最關注的AI產業趨勢，「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘表示，AI狂潮不僅重塑全球科技版圖，更讓台灣供應鏈成為贏家，預估2026年台灣AI供應鏈盈餘較2022年大增99％，AI股獲利年增率更從原先預估的12％上修至23％；而美國CSP（雲端服務供應商）業者的資本支出持續上修，直接轉化為台灣供應鏈的訂單動能，從晶圓代工、PCB、散熱到電源供應器，皆迎來「量價齊升」的黃金期。其中，台積電（2330）將在2026年迎來雙引擎成長，包含AI需求推升3奈米產能滿載，Apple等非AI客戶轉進2奈米製程等，預估第一年營收占比可達14％。

「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至每周五晚上9點準時播出，今年不僅為投資人推出「凱基股股漲-2026台股投資展望」特別節目，並針對明年熱門產業主題，例如台積電供應鏈、散熱、探針卡、摺疊手機等推出特輯影片，對各產業面進行深入觀察，更多精彩內容，請鎖定「凱基股股漲」 YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel