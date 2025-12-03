快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

「凱基股股漲」看好2026年 AI 供應鏈續旺 搶波動、賺趨勢把握機會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「凱基股股漲」推出「2026台股投資展望」特別節目，深入剖析各產業趨勢，協助投資人掌握新年度投資方向。凱基證券／提供
「凱基股股漲」推出「2026台股投資展望」特別節目，深入剖析各產業趨勢，協助投資人掌握新年度投資方向。凱基證券／提供

2025年隨著川普重返白宮後，台股歷經一段雲霄飛車般的劇烈震盪，歲末之際，投資人開始關注2026年的新投資機會。為了協助投資人搶先掌握下一波行情，凱基證券、凱基投顧攜手推出「凱基股股漲-2026台股投資展望」特別節目，深入解析新年度投資方向。凱基證券為回饋廣大投資人，近日於全台舉辦五場「未來之鑰 2026投資前瞻論壇」亦圓滿落幕，活動現場座無虛席，由多位專家面對面解讀市場趨勢、分享投資策略並與投資朋友互動交流，期望幫助投資人抓住下一波產業趨勢及投資方向。

針對2026年投資心法及投資族群選擇，凱基投顧認為AI泡沫疑慮實屬過慮，AI投資、美國期中選舉、聯準會利率政策影響將貫穿全年，總經理鄭宗祺建議投資人，可採用「上半年賺波動，短線財；下半年賺趨勢，長線財」的投資策略，上半年市場仍處於降息預期與作夢行情，波動操作創造短線機會；下半年隨美國期中選舉落幕與經濟數據改善，長線向上趨勢則將更明確，唯有掌握「短線靈活、長線布局」的策略，才能在這場科技驅動的資本市場競賽中穩健獲利。首選族群包括AI伺服器供應鏈（CoWoS、導軌、電源）、晶圓代工、測試介面、記憶體及高殖利率個股，而千呼萬喚始出來的蘋果摺疊iPhone預計2026年問世，相關供應鏈也值得關注。

此外，針對投資人最關注的AI產業趨勢，「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘表示，AI狂潮不僅重塑全球科技版圖，更讓台灣供應鏈成為贏家，預估2026年台灣AI供應鏈盈餘較2022年大增99％，AI股獲利年增率更從原先預估的12％上修至23％；而美國CSP（雲端服務供應商）業者的資本支出持續上修，直接轉化為台灣供應鏈的訂單動能，從晶圓代工、PCB、散熱到電源供應器，皆迎來「量價齊升」的黃金期。其中，台積電（2330）將在2026年迎來雙引擎成長，包含AI需求推升3奈米產能滿載，Apple等非AI客戶轉進2奈米製程等，預估第一年營收占比可達14％。

「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至每周五晚上9點準時播出，今年不僅為投資人推出「凱基股股漲-2026台股投資展望」特別節目，並針對明年熱門產業主題，例如台積電供應鏈、散熱、探針卡、摺疊手機等推出特輯影片，對各產業面進行深入觀察，更多精彩內容，請鎖定「凱基股股漲」 YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel

凱基投顧 AI

延伸閱讀

搶波動、賺趨勢 凱基股股漲：2026年 AI 供應鏈續旺

外資轉買 台股再戰28K…法人：關注Fed利率會議結果

2026年人工智慧仍是台股最強族群

第一金投顧：大盤2026年攻33K

相關新聞

數發部示警：抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款App風險高

數位發展部今（3）日指出，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，數發部表示，Ap...

台積電進駐高雄 南北發展不均...議員籲南高雄全力發展IC業

高雄楠梓產業園區近年因台積電進駐，使北高雄半導體產業崛起，近5年人口增加近2萬人，反觀南高雄人口卻反減超過2.5萬人，南...

93%財報表現超過預期 科技指數近一周表現強壓大盤

美國第3季財報季進入尾聲，整體企業獲利強度再度超出市場預期。截至11月28日最近一波財報更新日止，標普500 已有 97...

達明前進國際機器人展 發表超高速 AI 檢測方案

達明（4585）機器人3日宣布，於日本東京國際展覽中心舉行的iREX 2025（國際機器人展）盛大參展。達明機器人此次以...

科技類股成重要引擎 報酬表現明顯優於整體市值型標的

科技類股已成為推升台股的重要引擎，觀察報酬數據來看，截至11月28日，台股市值前五十大標的，今年以來之平均報酬為50.8...

數發部示警「這五款」App 有資安風險 小紅書違規樣態達15項

數發部3日指出，抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式(App)的使用風險，經分析受測App的資安風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。