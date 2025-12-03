93%財報表現超過預期 科技指數近一周表現強壓大盤

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國股市主要指數2025.11.25~12.2走勢(資料來源：彭博資訊，摩根資產管理整理)
美國第3季財報季進入尾聲，整體企業獲利強度再度超出市場預期。截至11月28日最近一波財報更新日止，標普500 已有 97% 的企業公布財報，其中有高達83%的公司每股盈餘擊敗市場預估。較特別的是，相較於大盤的獲利表現，在科技企業中更有高達93%的財報表現優於預期，連帶也讓包括那斯達克、羅素1000、標普500資訊等科技相關指數，在過去一周以來的漲幅勝過標普500指數。

摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳表示，在科技企業中，於12月1日晚間壓軸公布財報的高速連接方案供應商－ Credo Technology （CRDO），更是點燃整體 AI 供應鏈情緒。Credo截至2025年12月2日是00989A的前十大持股之一 ，在財報公布後，Credo的股價不但受到明顯激勵，過去一周上漲近29% (2025.11.25~12.2)；它不僅激勵AI供應鏈，也反映出AI資料中心擁有強勁的升級需求。

00989A產品經理溥琪琳指出，根據財報顯示，Credo第3季EPS 0.67 美元，不但遠超市場原本預期的0.17美元，營收年增率更是達272%；可見當市場仍把目光集中在大盤指數或少數巨型科技企業時，那些潛藏在供應鏈深處、業績成長曲線陡峭、且尚未被市場普遍納入投資組合的企業，更有機會為投資者帶來超額報酬。

00989A產品經理溥琪琳表示，市場預期明年科技企業對AI的資本支出可望突破4,000億美元，且目前標普500企業AI使用率僅約10%，因此預估企業對AI的應用與商業化將會加速；因此除傳統的資訊科技以外，00989A的經理團隊也會發揮主動式管理的優勢，從其他產業中，替投資人找到因導入AI技術而讓業績步入高速成長的企業。

