達明前進國際機器人展 發表超高速 AI 檢測方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明於日本東京國際展覽中心舉行的iREX 2025（國際機器人展）盛大參展。達明／提供
達明（4585）機器人3日宣布，於日本東京國際展覽中心舉行的iREX 2025（國際機器人展）盛大參展。達明機器人此次以「AI 即時決策，生產力無縫升級」為主題，重磅發布高速 AI 視覺飛拍檢測系統，以及突破性的「Auto AI Training」技術，宣告將協作機器人應用帶入零停機、高效率的 AI 新紀元。

達明機器人本次展出的「高速 AI 視覺飛拍檢測系統」代表著全球協作機器人技術的領先地位。此系統是透過運用 NVIDIA Omniverse 平台，使達明機器人在物理部署之前，即可精準模擬和優化機器人的高速運動控制與 AI 視覺演算法，確保系統的即時性與高精度。

該系統完美結合了達明協作機器人的高速運動性能與先進 AI 視覺，實現在工件移動過程中即時、零延遲的瑕疵檢測與品質管控。這項創新徹底顛覆了傳統需要停線取樣的檢測模式，為產線帶來零停機的品質革命。導入此系統的客戶平均能將檢測時間縮短 40% 至 50%，大幅提升 Cycle Time 與整體生產效率，實現生產與品管的無縫整合。

達明表示，該方案極為適用於高標準的汽車座椅零件檢測及伺服器組裝件的精準檢測。它不僅能有效消除人為檢測的誤差和勞動成本，更以其高速、高精度的成果，滿足日本汽車與精密製造業對「零缺陷」的嚴苛要求。

面對產業對 AI 應用導入複雜、耗時的痛點，達明機器人推出了革命性的「Auto AI Training 技術」。此技術能將 AI 視覺檢測的導入時間縮短高達 90%，賦予產線員工強大的能力：他們可以即時標註、訓練並優化 AI 視覺模型，從而大幅降低對專業 AI 工程師的依賴，加快生產線的調整與優化速度。

達明指出，同場展示的印表機檢測方案，則將協作機器人、夾爪與 AI 視覺深度整合，可快速且精準地完成精密零件組裝的品質檢測，充分滿足電子產業對製程高精度與高效率的嚴苛要求。

此外，為響應企業對「快速部署、快速回報」的迫切需求，達明機器人推出了「Instant Cobot Ready」一站式自動化解決方案。

其中，Instant Palletizer成為現場高詢問度的焦點。該方案支援最高 35 公斤的負載能力，並能達成不中斷的自動堆棧作業，為倉儲物流、終端包裝等環節提供「買回去馬上開工」的便捷選項，極大化客戶的投資效益，加速實現自動化轉型。

達明機器人營運長黃識忠博士表示：「iREX 是展示尖端機器人技術的絕佳平台。達明機器人不僅是協作機器人的製造商，更是 AI 驅動自動化解決方案的領導者。透過與 NVIDIA 等全球夥伴的緊密合作，我們致力於提供讓客戶更容易導入、更快速見效的 AI 協作應用，引領製造業邁向下一波智慧升級。」

