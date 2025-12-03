輝達攜手 AWS！NVLink Fusion 導入 Trainium4 搶攻雲端與物理 AI

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

在為期五日的年度 AWS re:Invent 大會上，輝達與 Amazon Web Services（AWS）宣布大幅擴大雙方策略合作，從雲端硬體、AI 晶片、高速連線技術到開放模型與機器人「物理 AI」，全面深化整合，鎖定下一階段生成式 AI 與智慧代理應用的龐大商機。

此次合作一大亮點，是 AWS 將支援輝達為客製化 AI 基礎架構打造的 NVLink Fusion 平台，並導入自家多款晶片，包括用於推論與代理型 AI 模型訓練的次世代 Trainium4、負責多元工作負載的 Graviton CPU，以及雲端虛擬化骨幹 Nitro System。藉由結合輝達的高速互連技術 NVLink、標準化機架架構 NVIDIA MGX 與 AWS 自研晶片，AWS 期望大幅拉升 AI 效能，並加快新一代雲端 AI 服務上市時間。

兩家公司並將合作觸角延伸到機器人與「物理 AI」。輝達的世界基礎模型 Cosmos WFM 已在 Amazon EKS 上以 NVIDIA NIM 微服務形式提供，即時支援機器人控制與模擬工作負載；針對大量離線合成資料產生，則可在 AWS Batch 以容器方式運行，並與 Isaac Sim、Isaac Lab 等框架搭配，幫助機器人公司先在虛擬世界大量訓練，再導入真實環境。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，GPU 運算需求正急遽攀升，AI 已形成「更多運算帶動更聰明 AI、更聰明 AI 創造更多應用、進一步再拉高運算需求」的良性循環。他強調，隨著 NVIDIA NVLink Fusion 導入 AWS Trainium4，等於把 NVIDIA 的垂直擴展架構與 AWS 客製化晶片整合，雙方正攜手打造支撐 AI 產業革命的新一代加速運算平台。

AWS 執行長 Matt Garman 則指出，AWS 與輝達已合作超過 15 年，這次是雙方旅程中的新里程碑。未來在 AWS Trainium4、Graviton 與 Nitro System 上支援 NVIDIA NVLink Fusion，將為客戶帶來更高的效能、效率與擴充性，「讓他們能以前所未有的速度創新」。他也提到，輝達今年獲頒 AWS Global GenAI Infrastructure and Data Partner of the Year，是雙方長期深度合作的最佳驗證。

