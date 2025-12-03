輝達攜手 AWS！NVLink Fusion 導入 Trainium4 搶攻雲端與物理 AI
在為期五日的年度 AWS re:Invent 大會上，輝達與 Amazon Web Services（AWS）宣布大幅擴大雙方策略合作，從雲端硬體、AI 晶片、高速連線技術到開放模型與機器人「物理 AI」，全面深化整合，鎖定下一階段生成式 AI 與智慧代理應用的龐大商機。
此次合作一大亮點，是 AWS 將支援輝達為客製化 AI 基礎架構打造的 NVLink Fusion 平台，並導入自家多款晶片，包括用於推論與代理型 AI 模型訓練的次世代 Trainium4、負責多元工作負載的 Graviton CPU，以及雲端虛擬化骨幹 Nitro System。藉由結合輝達的高速互連技術 NVLink、標準化機架架構 NVIDIA MGX 與 AWS 自研晶片，AWS 期望大幅拉升 AI 效能，並加快新一代雲端 AI 服務上市時間。
兩家公司並將合作觸角延伸到機器人與「物理 AI」。輝達的世界基礎模型 Cosmos WFM 已在 Amazon EKS 上以 NVIDIA NIM 微服務形式提供，即時支援機器人控制與模擬工作負載；針對大量離線合成資料產生，則可在 AWS Batch 以容器方式運行，並與 Isaac Sim、Isaac Lab 等框架搭配，幫助機器人公司先在虛擬世界大量訓練，再導入真實環境。
輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，GPU 運算需求正急遽攀升，AI 已形成「更多運算帶動更聰明 AI、更聰明 AI 創造更多應用、進一步再拉高運算需求」的良性循環。他強調，隨著 NVIDIA NVLink Fusion 導入 AWS Trainium4，等於把 NVIDIA 的垂直擴展架構與 AWS 客製化晶片整合，雙方正攜手打造支撐 AI 產業革命的新一代加速運算平台。
AWS 執行長 Matt Garman 則指出，AWS 與輝達已合作超過 15 年，這次是雙方旅程中的新里程碑。未來在 AWS Trainium4、Graviton 與 Nitro System 上支援 NVIDIA NVLink Fusion，將為客戶帶來更高的效能、效率與擴充性，「讓他們能以前所未有的速度創新」。他也提到，輝達今年獲頒 AWS Global GenAI Infrastructure and Data Partner of the Year，是雙方長期深度合作的最佳驗證。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言