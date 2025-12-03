崇越力挺人才培育 將捐贈模型予清大半導體研究學院
崇越（5434）3日預告，為支持台灣半導體產業的人才培育與研究發展，崇越科技捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院，供教學展示與研究推廣使用，協助學生更直觀地理解晶圓製程與關鍵材料應用。謹訂12月16日(二)上午10:00於崇越科技總部舉行捐贈記者會。
依據流程，半導體研究學院林本堅院長將率領團隊出席，會中與崇越科技共同宣布深化產學合作。林本堅院長被譽為「浸潤式微影之父」、「半導體界愛因斯坦」，一手將摩爾定律推進六個世代。崇越亦期待透過此次合作，串聯產業與學術界資源，推動半導體教育、研究能量與技術創新。
此次活動預計出席典禮貴賓包含崇越科技股份有限公司─潘重良 董事長、李正榮 集團執行董事、陳德懿 首席執行長。清華大學半導體研究學院方面包含林本堅 院長、秦聖基 專案經理、沈昌宏 製程研發部部主任、傅建中 教授。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言