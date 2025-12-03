崇越力挺人才培育 將捐贈模型予清大半導體研究學院

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）3日預告，為支持台灣半導體產業的人才培育與研究發展，崇越科技捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院，供教學展示與研究推廣使用，協助學生更直觀地理解晶圓製程與關鍵材料應用。謹訂12月16日(二)上午10:00於崇越科技總部舉行捐贈記者會。

依據流程，半導體研究學院林本堅院長將率領團隊出席，會中與崇越科技共同宣布深化產學合作。林本堅院長被譽為「浸潤式微影之父」、「半導體界愛因斯坦」，一手將摩爾定律推進六個世代。崇越亦期待透過此次合作，串聯產業與學術界資源，推動半導體教育、研究能量與技術創新。

此次活動預計出席典禮貴賓包含崇越科技股份有限公司─潘重良 董事長、李正榮 集團執行董事、陳德懿 首席執行長。清華大學半導體研究學院方面包含林本堅 院長、秦聖基 專案經理、沈昌宏 製程研發部部主任、傅建中 教授。

