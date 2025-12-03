AI 影響力持續擴散 法人建議長線投資科技股參與 AI 發展

Google日前發表的Gemini 3與Nano Banana Pro，掀起GPU AI晶片與客製化晶片（ASIC）之爭，投信法人指出，這代表AI發展不斷前進，當前的AI浪潮並非投機性行為，而是全球成長新時代的基石，AI影響力將持續擴散至各產業。建議投資人此際，應布局能掌握多元AI投資機會的科技股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯認為，2026年與AI相關的結構性主題有三，首先是生產力飛輪效應，因為AI已在科技、醫療、金融、工業等領域帶來生產力提升且創造正向循環，那些能將AI應用於關鍵痛點的公司都能創造價值。其次是工業復興，主要乃因AI正在變革實體經濟，機器人、自動化、數位孿生等技術正在重塑製造業、運輸業、建築業，並提高生產效率、減少浪費、增強安全性。最後則是能源演進，由於AI經濟高度依賴能源，故正推動大規模能源投資，也使電源管理、智慧電網、數位化優化等領域蘊藏機會。

統計微軟、亞馬遜、Google、Meta、甲骨文等超大規模雲端服務商在資料中心基礎設施的投資，2025年約達3,700億美元，這些投資將為美國GDP貢獻0.7至1.0個百分點。麥肯錫預計，至2040年每年AI將為全球貢獻15.5兆至23兆美元經濟產值。AI在成熟國家與新興國家幫助緩解人口老化、結構性效率低下等問題，其中新興市場透過在農業、製造業、金融領域應用AI展現跨越式發展。

富蘭克林證券投顧表示，根據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至今年11月累積報酬高達196倍，此外，在1971年2月至2025年11月任意期間，定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.7%，上漲機率超過八成。投資人也可藉由穩定月收益平衡型基金為核心，搭配定期定額投資科技股票型基金來打造攻守兼備投資組合。