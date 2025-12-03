AWS 大會快訊 Trainium4 導入 NVLink 預期帶進多家設計服務商參與

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AWS re:Invent 大會舉行中，美系券商帶來大會第一手訊息：Trainium3 其晶片效能較Trainium2提升四倍，能源效率改善40%。還可比同級GPU系統節省高達50%成本。預期外部客戶採用度將持續擴大。

Trainium4 的初步進展：運算效能至少提升六倍（或FP8三倍）、記憶體頻寬提升四倍，也將支援Nvidia的NVLink Fusion，並可在共同機架架構內與Nvidia晶片互通，不過，券商認為在2027上半年前還不會推出。

券商觀察AWS有意納入除台積電以外的更多測試夥伴，且因Trainium4導入 NVLink ，預期也會帶進多家設計服務商的參與。

