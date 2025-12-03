台積電進駐高雄 南北發展不均...議員籲南高雄全力發展IC業

高雄楠梓產業園區近年因台積電進駐，使北高雄半導體產業崛起，近5年人口增加近2萬人，反觀南高雄人口卻反減超過2.5萬人，南北發展不均。市議員黃紹庭認為南高雄亞灣區具備交通、機能優勢，卻無法吸引大廠進駐，市府補助、招商力度不足，應強力發展IC設計、製成、封裝產業，將半導體上游產業全力留在高雄。

北高雄目前有仁武產業園區、橋頭科學園區、白埔產業園區，其中又以年產值1576億元、1500名就業機會的楠梓產業園區最為人熟知。市議員黃紹庭表示，台積電一座廠每年約生產30萬片晶圓，2奈米售價約3萬美金，換算一年可創造2925億元產值，未來園區6座廠全數量產，可創造1兆7500億元產值。

「反觀北高雄產業欣欣向榮，市府卻不敢公布南高雄的產業園區的產值和就業人數。」黃紹庭表示，台積電2011年宣布進駐高雄後，北高雄5年來人口增加1萬8294人，南高雄卻減少2萬5332人，呈現「市區內的北漂」，質疑市府大力宣稱的Ｓ廊帶，南高雄是否有沾上邊，他認為市府應將台積電的上游IC積極引入南高雄。

經濟部產業發展署為去年攜手中山大學南區，在亞灣區高雄軟體園區設立「經濟部產業發展署南部晶片設計產業推動基地」，形塑晶片設計產業發展生態圈，招募晶片設計企業。黃紹庭質疑，該基地目前就業人數和產值不如預期，且目前高市府針對吸引IC產業，提供「006688」租金補助專案和相關稅金、薪資補貼，「這已不符合IC產業需求」。

黃紹庭表示，006688專案主要針對工業工廠，但IC設計產業主要是靠人的腦力，不像工廠靠機器或場地，市府應該推出不同的補助方法來招商，亞灣區周邊有良好的交通優勢和基礎建設，卻日不進好的產業，期待亞灣區和205兵工廠能成為半導體IC設計、製成、封測研發中心。