快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

亞馬遜 Trainium3 年底前數量將再翻倍 緯穎有望進補

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

亞馬遜於AWS年度大會上，正式發布最新人工智慧晶片 Trainium3，AWS副總裁戴夫布朗表示，目前 Trainium3 已完成部分建置，即將開始啟用。目前主要使用者為Anthropic，AWS 今年稍早表示，已將超過50 萬個Trainium 晶片串聯起來，並計劃在年底前向Anthropic 公司提供100 萬個Trainium 晶片，緯穎（6669）作為其主要供應商，將優先受惠。

法人指出，緯穎ASIC產品的利潤率高於預期，因此第3季整體淨利率較原先預估高出了110bps，而明年在T3持續放量下，利潤率有望進一步提升，因為T3單價本就比T2高上不少，再加上新的機櫃設計，其單價較舊設計高出30% ，因此法人調升明年營收及獲利。此外，GB200也已開始出貨，明年將會持續挹注，再加上AMD MI450及新切入的 Trainium 2 L6打板業務，法人預期明年毛利率也將正向成長。

設計 緯穎 晶片

延伸閱讀

AWS首款3奈米自研晶片亮相 推AI工廠擴大與輝達合作

金像電、台光電 認購夯

緯創、緯穎 四檔馬力強

靜待亞馬遜CEO演說 台指期夜盤上半場先漲近200點

相關新聞

聞「積」起舞！美國鳳凰城「台積新村」台人「掃」走一半

海外不動產業者觀察發現，美國關稅戰後，越來越多傳產企業、高資產族群布局房市「跟著台積電走」，尤其台積電赴美國亞利桑那州首...

涉台積電內鬼洩密案遭起訴 東京威力回應了

台積電離職與在職工程師涉嫌洩露關鍵二奈米技術遭台灣檢方起訴，2日檢方認定東京威力科創（TEL）涉犯國家安全法等4罪嫌，追...

輝達掀自駕車革命 「有常識」辨別路況…鴻海研發添助力

輝達昨（2）日宣布，推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」，要透過AI視覺辨識等應用，打造「有常識」的自駕車，使其更趨...

陸企降規版稀土 繞道出口

面對北京自4月起收緊稀土出口管制，外媒報導，大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版...

台積赴美設廠 台人赴美置產效應 擴大

台積電前進美國設廠效應發酵，掀起台人赴美置產熱潮。台積電傳出與全美第三大開發商Pulte（普爾特房地集團）攜手，參與鳳凰...

輝達AI視覺辨識 打造「有常識」自駕車…所羅門、聯發科受惠

輝達推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1），要打造「有常識」的自駕車，讓車輛能擁有人類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。