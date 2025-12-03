亞馬遜 Trainium3 年底前數量將再翻倍 緯穎有望進補
亞馬遜於AWS年度大會上，正式發布最新人工智慧晶片 Trainium3，AWS副總裁戴夫布朗表示，目前 Trainium3 已完成部分建置，即將開始啟用。目前主要使用者為Anthropic，AWS 今年稍早表示，已將超過50 萬個Trainium 晶片串聯起來，並計劃在年底前向Anthropic 公司提供100 萬個Trainium 晶片，緯穎（6669）作為其主要供應商，將優先受惠。
法人指出，緯穎ASIC產品的利潤率高於預期，因此第3季整體淨利率較原先預估高出了110bps，而明年在T3持續放量下，利潤率有望進一步提升，因為T3單價本就比T2高上不少，再加上新的機櫃設計，其單價較舊設計高出30% ，因此法人調升明年營收及獲利。此外，GB200也已開始出貨，明年將會持續挹注，再加上AMD MI450及新切入的 Trainium 2 L6打板業務，法人預期明年毛利率也將正向成長。
