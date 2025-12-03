聞「積」起舞！美國鳳凰城「台積新村」台人「掃」走一半

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
FUNWOO執行長曾意婷分析，台積電與美商聯手競標北鳳凰城土地開發案，周邊土地身價水漲船高。記者趙容萱／攝影
FUNWOO執行長曾意婷分析，台積電與美商聯手競標北鳳凰城土地開發案，周邊土地身價水漲船高。記者趙容萱／攝影

海外不動產業者觀察發現，美國關稅戰後，越來越多傳產企業、高資產族群布局房市「跟著台積電走」，尤其台積電赴美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，「台積新村」成形，首批獨棟別墅住宅88戶半年內售出87戶，約有一半的買家是台灣人。

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷說，台積電在鳳凰城北側設廠，當地市政府配合大廠進駐，在距離台積電園區約20分鐘車程的皮奧里亞（Peoria）重點開發，隨著台積電與供應鏈廠商的大量進駐，帶動房市需求急遽攀升。

曾意婷舉例，當地首批88戶獨棟別墅，半年內幾乎完銷，僅剩一戶也在洽談中，每戶總價折合新台幣約2200萬元，買家約有一半來自台灣，其中高科技族群占3成，還有傳產業主、自營商等主力客層。

根據美國媒體AZ Family報導，台積電正與美國普得集團（Pulte Group）聯手競標鳳凰城北部North Park的6000多英畝的土地開發案。

曾意婷分析，台積電與美國第三大開發商普得集團一起申請國家信託土地拍賣，這塊土地位於台積電園區南側，屬於住商混合區，可蓋住宅、商場、飯店、商辦，拍賣底價約合新台幣62億元，預計明年1月7日開標，周邊土地身價水漲船高。

曾意婷強調，鳳凰城已成為半導體新興重鎮，推升今年鳳凰城房市表現超越全美平均水準。據最新市調，今年10月鳳凰城獨棟別墅成交量年增4.9％，遠高於全美平均的1.5％；前十月鳳凰城已售出近5.2萬戶，年增3.8％。在台積電與全球科技產業雙重推動下，鳳凰城房市正迎來新一波城市擴張期，也成為台灣資金與產業鏈海外布局的最新熱點。

FUNWOO執行長曾意婷說明，台積電赴美國鳳凰城設廠，「台積新村」首批別墅一半買家是台灣人。記者趙容萱／攝影
FUNWOO執行長曾意婷說明，台積電赴美國鳳凰城設廠，「台積新村」首批別墅一半買家是台灣人。記者趙容萱／攝影

