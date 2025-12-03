AWS re:Invent 推新晶片 Trainium 4 喊 AI「前沿代理」將爆發

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Amazon 雲端服務AWS年度的re:Invent 2025起跑，AWS執行長Matt Garman 2日在主題演講中推出「AI前沿代理」（Frontier Agents），可以在工作前、中、後進行對企業IT運行的檢驗與促進效能。Matt Garman指出，前沿代理的功能可以長時間自主運行，修正並優化企業內的IT產品開發與運行，輔助員工進行對產品檢視，擺脫人類指導。

Matt Garman演講內容涵蓋自研晶片Trainium3 即將上線，將採用3奈米製程，大幅縮短計算時間，其算力被大量用以AI推論且效率較前一代提升，降低推論的成本，下一代Trainium 4，效能將是Trainium 3的六倍，記憶體頻寬提升四倍，強化其在自研晶片上的成就。新的語言模型Nova 2，推出三大模型更新，包括最聰明的Nova 2 Pro，以及主打高速度與低成本的Nova 2 Lite，他點名其表現在基準測試中超越對手的Claude 4.5，Nova 2 Sonic是「語音對語音」的對話模型，可以進行更長時間的對話。同時也有可以利用多模態資料的Nova 2 Omni生成跨媒體素材。

Matt Garman一口氣挑戰10分鐘內講出25項核心工具更新，並推出代表性的三款全新前沿代理，包括為程式設計開發者推動的Kiro編碼工具，讓AWS內部一項原本需要30人工作18個月的產品架構設計，快速推進至6人以76天時間完成，大幅簡化軟體開發流程，並已成為AWS的軟體開發標準工具，Matt Garman並宣布推出將免費推出100家新創使用名額。

他指出，過去對AI使用在生成式AI的使用，例如聊天機器人、AI助理，現在已經成為AI代理解決方案大量出現，從基礎建設到程式設計、檢驗，既能輔助也能取代人力，將為企業帶來長期的效率和對員工生產力的提升。他更認為企業對AI代理的投資將為企業帶來實際的商業成果，AI代理將為企業在後台自主運行，取代員工，而非僅僅輔助工作流程。

利用Amazon Quick建立商業大腦，協助企業內部做出有憑據的專業研究報告，發表以來已經有超過四萬家客戶，將工作時間縮短為原先的一成，做出符合企業法遵並可信任的文件。AWS並推出Amazon Connect ，是以 AI驅動的代理連結，今年業務年化運行率達1B美元。

在經歷過先前的停機事件後，AWS推出為開發者設計的DevOps Agent，將能為公司內的開發者立刻找出系統故障原因並迅速反應。

