涉台積電內鬼洩密案遭起訴 東京威力回應了
台積電離職與在職工程師涉嫌洩露關鍵二奈米技術遭台灣檢方起訴，2日檢方認定東京威力科創（TEL）涉犯國家安全法等4罪嫌，追加起訴。彭博資訊2日報導，TEL回應仍在確認台灣當局公告的詳細內容，並補充起訴對象為其台灣子公司。彭博另指出，檢方並未指控TEL使用台積電的專有技術或機密資料。
台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴台積電離職工程師陳力銘及在職工程師吳秉駿、戈一平。
彭博報導，台灣檢方2日另依職權簽分案調查，以TEL涉及違反商業秘密法與國安法等多項罪名為由正式起訴。檢方指出，TEL「欠缺踐行具體防範管理措施事證」，認定未盡力防止違法行為，應負法律規定的法人刑事責任，並求處罰金1億2000萬元。
彭博提到，台灣檢方並未指控TEL實際使用台積電的專有技術或機密資料。
TEL先前曾表示，已就此案開除台灣子公司的相關員工，並正配合調查，且強調一向嚴禁員工從事不當行為，並重申未發現敏感資料外洩給第三方的任何證據。
TEL與美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）及科林研發（Lam Research Corp.）同為全球關鍵半導體設備商，為台積電、三星電子及英特爾等晶圓製造商提供塗佈、蝕刻、製程與清洗矽晶圓等製造半導體所需的設備。
日經亞洲報導指出，這是台灣修訂國安法後首度起訴個人及法人的案例，凸顯當局正採取更積極態度捍衛被視為護國神山的半導體產業。
