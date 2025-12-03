電子五哥爭搶AI伺服器大單 迷你PC老將輔信為何反其道「拚小而巧」？

當全球科技巨頭與「電子五哥」瘋狂競逐AI伺服器（AI Server）訂單，搶吃巨頭算力軍備賽，深耕迷你PC及工業電腦（IPC）20多年的輔信（2405），選擇了一條截然不同的路，打算傾全公司之力專注邊緣AI這個少量多樣市場。

不拚大，反而拚「小」，輔信總經理鄭瑋勳表示不打算搶吃雲端算力，而是鎖定邊緣運算如機器人、智慧工廠物聯網、智慧零售等設備的「心臟」，算力在30~100TOPS之間，讓設備在現場進行簡易運算後再拋轉資料至雲端。

他坦言，透過複製輔信在2000年率先開發XPC迷你PC的成功經驗，開發體積0.25升的邊緣運算裝置，比現有裝置0.4升體積再壓縮，可以滿足更多應用場景，降低設備成本，另外透過把邊緣AI設備模組化、更換不同I/O介面，就能彈性滿足不同客戶需求。

面對大廠競爭，鄭瑋勳表示，相對電子五哥是集團內一個事業單位（BU）做邊緣運算裝置，輔信能靠「全公司只專注做一件事」的特質，在五哥巨人夾縫中殺一條利基之路，雖邊緣運算單量不如消費性電子大，但毛利較高，這個模式也與2000年輔信在迷你PC市場的策略一致。

他分析，目前晶片缺貨壓力下，大廠不會滿足於只拿到500顆晶片，但該數量對輔信來說已經夠解決問題，透過長期經營關係，輔信可以在原廠分配中獲取生存空間。

面對市場的波動，輔信也展現小廠生存智慧，在記憶體缺貨下，採取DDR4與DDR5並行開發策略，以因應工業電腦客戶長期專案周期特性，預留未來升級空間。

除了經營布局已久的歐美市場，輔信正積極將觸角伸向東南亞與日本，舉例輔信就提供日本大型連鎖藥妝會員互動終端機台邊緣運算電腦，提供會員個人化促銷及商品推薦。

輔信也打入泰國智慧停車場系統，鄭瑋勳也特別點名日本市場有一個有趣的現象：儘管日本科技先進，但為了保護傳統設備商，智慧停車場的車牌辨識普及率超出預期低，但隨人力短缺問題加劇，停車場導入自動化已是早晚的事，另外智慧監控系統需求也快速成長。

鄭瑋勳表示，「做的小不如做得巧，既然輔信擅長把產品做小，不如設計讓產品放在更適合的地方，去發光發熱。」