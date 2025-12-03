快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達掀自駕車革命 「有常識」辨別路況…鴻海研發添助力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
輝達。美聯社
輝達。美聯社

輝達昨（2）日宣布，推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」，要透過AI視覺辨識等應用，打造「有常識」的自駕車，使其更趨近於人類駕駛，擁有常識判斷能力辨別路況與車景安全性，掀起全球自駕車新革命，也為物理AI應用邁大步。

輝達自駕車布局再進擊，台廠中，鴻海（2317）已攜手輝達、UBER與Stellantis，啟動打造無人車計畫。隨著輝達新模型問世，業界看好有助鴻海加快推出自駕車腳步，成為大贏家。

輝達昨天在美國加州聖地牙哥NeurIPS AI大會上，宣布推出一系列新開放AI模型和工具，旨在加速自動駕駛和物理AI研究。其中最受矚目的，是全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1）。

輝達說明，AR1是專為自動駕駛研究設計的開放式推理視覺語言模型，可將思維鏈（chain-of-thought）AI推理與路徑規劃相結合，路徑規劃是提升自駕車在複雜道路場景中的安全性，並實現Level 4自動駕駛的關鍵要素。

以往的自動駕駛模型在處理行人密集的十字路口、即將出現的封閉車道或自行車道上的並排停車等複雜場景時，經常面臨困境。

輝達表示，AR1賦予自駕車類似人類駕駛的常識判斷能力，透過分解場景，逐步進行推理來實現打造「有常識」的自駕車，並讓車輛自行評估所有場景發展可能，再運用情境資料選擇最佳路線。

輝達指出，例如自駕車行經行人密集區且鄰近自行車道時，透過AR1，車輛得以即時整合路徑資料、納入推理軌跡，作為採取特定行動決策依據，進而規劃後續路徑，包括遠離自行車道，或為可能違規穿越馬路的行人預作停車準備等。

業界分析，輝達、鴻海、Uber與Stellantis正合作開發和部署Level 4自駕計程車，隨著輝達發布AR1，可望加速Level 4自駕技術商業化應用，為四家公司推動全球自駕移動服務的普及更邁進一大步。

Level 4自駕技術需要複雜的技術堆疊，包括強大的運算、智慧電源管理、可靠的連接和有效的熱控制。它們還依賴各種感測器（例如 LiDAR、雷達和多視圖攝影機）協同工作來感知環境。

輝達 自駕車 自動駕駛

延伸閱讀

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

拒「反主流」思想 英特爾誤判EUV與供應鏈戰略遭台積電、輝達打趴

AI類股能買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：輝達和Alphabet

日本機器人大廠Fanuc宣布與輝達結盟 股價飆漲近10%

相關新聞

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

華碩員工、陸配錢麗因宣揚武統遭政府廢止依親居留；華碩回應指出，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。另外，據了解，錢...

輝達掀自駕車革命 「有常識」辨別路況 鴻海研發添助力

輝達昨（2）日宣布，推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」，要透過AI視覺辨識等應用，打造「有常識」的自駕車，使其更趨...

陸企降規版稀土 繞道出口

面對北京自4月起收緊稀土出口管制，外媒報導，大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版...

台積赴美設廠 台人赴美置產效應 擴大

台積電前進美國設廠效應發酵，掀起台人赴美置產熱潮。台積電傳出與全美第三大開發商Pulte（普爾特房地集團）攜手，參與鳳凰...

輝達AI視覺辨識 打造「有常識」自駕車 所羅門、聯發科受惠

輝達推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1），要打造「有常識」的自駕車，讓車輛能擁有人類...

台積電2奈米洩密案 檢方追加起訴 東京威力遭求處1.2億罰金

台積電2奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。