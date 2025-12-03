陸企降規版稀土 繞道出口
面對北京自4月起收緊稀土出口管制，外媒報導，大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版」稀土產品，以在不觸及相關規定情況下維持對西方買家出貨。同時，北京當局已向部分大型企業簽發首批一般性稀土出口許可，有望加速部分客戶採購流程。
華爾街日報報導，出口新規要求，即便磁鐵僅含極少量鏑（Dy）、鋱（Tb）等重稀土，也需申請出口許可。大陸稀土企業與貿易商表示，審批可能耗時數周至數月，且未必通過，使西方製造商面臨供應壓力。一些汽車與機械設備廠商因此改採不含重稀土的替代磁材。
大陸部分企業透過技術提升替代磁材的耐熱性，如研磨磁材至更精細，使磁鐵可在約攝氏150度運作，滿足多數家電需求，但仍低於汽車與航空業所需的高溫標準。安徽瀚海新材料、永久磁業、招寶磁業及寧波興富磁材均推出相關產品。
瀚海工程師隗海宇曾說，耐熱性能雖下降，「但對多數客戶而言，有的用總比沒有好」。部分貿易商稱，西方客戶雖有疑慮，但因供應壓力仍採購。
同時，一些大陸企業增設法規相關職務，確保出口流程符合最新要求。
據悉，稀土材料廣泛用於汽車、風力發電機及國防產業，大陸在相關供應鏈具有主導地位。
除技術繞行，大陸亦啟動新一輪出口制度調整。
路透引述消息人士稱，大陸已簽發首批「一般性」稀土出口許可，允許單一客戶一年內多次出口，可縮短等待期。
