快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電大馬據點升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台積電等大廠加速全球布局，中華電信（2412）緊跟腳步，衝刺國際業務，中華電信董事長簡志誠表示，持續擴大東南亞與全球布局，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」，國際布局已橫跨美亞歐三大洲，近期馬來西亞辦事處升級，由新加坡子公司設立中華電信馬來西亞公司。

近期台積電前進美國亞利桑那、日本熊本以及德國德勒斯登，簡志誠說，附近都有中華電信的影子，由於有服務台商經驗的資通訊解決方案基礎，更成為中華電信最大優勢。

簡志誠昨（2）日出席「數位賦能 創馨共生年度分享會」表示，看好大馬商機，中華電信在東南亞有星、泰、越及印尼孫公司，印尼市場將投入AI、IDC應用。

中華電信 馬來西亞 台積電

延伸閱讀

明年經濟 一字預測／簡志誠選「穩」 黃晴雯挑「安」

次世代通訊國家隊進擊 6G 中華電、遠傳、和碩等組新聯盟

中華電信嘉義處假鋼筋採購詐貸案 6被告獲緩刑並須支付公庫、法治教育

醫療優化轉型 國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

相關新聞

輝達掀自駕車革命 「有常識」辨別路況…鴻海研發添助力

輝達昨（2）日宣布，推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」，要透過AI視覺辨識等應用，打造「有常識」的自駕車，使其更趨...

三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火

三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...

陸企降規版稀土 繞道出口

面對北京自4月起收緊稀土出口管制，外媒報導，大陸稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版...

台積赴美設廠 台人赴美置產效應 擴大

台積電前進美國設廠效應發酵，掀起台人赴美置產熱潮。台積電傳出與全美第三大開發商Pulte（普爾特房地集團）攜手，參與鳳凰...

輝達AI視覺辨識 打造「有常識」自駕車…所羅門、聯發科受惠

輝達推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1），要打造「有常識」的自駕車，讓車輛能擁有人類...

台積電2奈米洩密案 檢方追加起訴 東京威力遭求處1.2億罰金

台積電2奈米洩密案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪，起訴工程師陳力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。