中華電大馬據點升級
台積電等大廠加速全球布局，中華電信（2412）緊跟腳步，衝刺國際業務，中華電信董事長簡志誠表示，持續擴大東南亞與全球布局，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」，國際布局已橫跨美亞歐三大洲，近期馬來西亞辦事處升級，由新加坡子公司設立中華電信馬來西亞公司。
近期台積電前進美國亞利桑那、日本熊本以及德國德勒斯登，簡志誠說，附近都有中華電信的影子，由於有服務台商經驗的資通訊解決方案基礎，更成為中華電信最大優勢。
簡志誠昨（2）日出席「數位賦能 創馨共生年度分享會」表示，看好大馬商機，中華電信在東南亞有星、泰、越及印尼孫公司，印尼市場將投入AI、IDC應用。
