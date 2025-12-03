DRAM 大缺貨 製造商惜售
全球記憶體市場供需失衡持續升溫，不僅終端品牌飽受缺料與成本墊高壓力，外媒報導，連三星集團內部都出現「親兄弟明算帳」的情況，三星半導體（DS）部門拒絕同集團手機事業部門提出的DRAM長約請求。
三星集團內部的事件，凸顯當下記憶體一貨難求，製造商惜售，出現「連自家人都不給」的狀況。業界指出，今年記憶體進入「超級周期」，高階LPDDR與高頻寬記憶體（HBM）產能被AI應用大量吸收，造成供給缺口快速擴大。
韓媒報導，三星電子手機事業部門原希望和三星半導體部門簽署一年以上長約，以滿足Galaxy S26系列所需的LPDDR5X供應。
然而在DRAM價格大漲、AI需求升溫下，三星半導體部門拒絕手機事業部門要求，只願意提供三個月的短約，且合約僅談妥至今年底。
市場資料顯示，高階LPDDR5X（12GB）近期報價已突破70美元，較年初33美元翻倍，漲幅高於主流DRAM產品。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言