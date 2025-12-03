快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

記憶體價格飆漲效應 遊戲機銷量不妙 台廠心驚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
任天堂Switch 2遊戲機恐因記憶體飆漲，壓縮獲利空間。（路透）
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日示警，記憶體價格狂飆墊高消費性產品成本，終端產品價格看漲導致消費性產品買氣萎縮，全球遊戲機市場也難逃衝擊，該機構原預估2026年全球遊戲機市場就已不妙，出貨恐年減3.5%，如今雪上加霜，下修至年減4.4%。

全球遊戲機市場由任天堂Switch系列、索尼PS系列、微軟Xbox系列等三大品牌機種寡占，市場憂心，買氣壓抑影響下，不利鴻準（2354）、原相（3227）、創惟（6104）、偉詮電（2436）、旺宏（2337）、鈺太（6679）、和碩（4938）、群光（2385）等台廠遊戲機業務後市。

此前，集邦考量記憶體價格暴漲帶來的成本墊高等負面影響，陸續下修2026年全球智慧手機、筆電出貨預估，如今集邦也下修明年遊戲機出貨預估，透露記憶體漲價帶來的電子終端產品負面效應延燒。

集邦分析，記憶體價格飆升衝擊諸多終端消費設備，遊戲主機此波亦難獨善其身。事實上，遊戲主機因其獲利主要來自軟體與會員服務，且意在擴大用戶基礎，過往多以產品售價逐步下調或定期促銷為銷售策略。

全球電子產品終端裝置成長預估
然而，此次以Switch 2為例，其450美元的首發定價雖高於前代，但考量記憶體容量翻倍及顆粒成本上揚，2026年記憶體模組占主機總成本的比重將來到21%至23%，已嚴重壓縮硬體毛利，迫使任天堂恐難如過往預留促銷空間。

對索尼與微軟而言，記憶體占物料清單成本超過35%，將導致主機上市數年後，難以執行傳統的降價策略，甚至在部分地區需調漲售價以轉嫁成本。例如Xbox便傳將繼2025年9月調漲價格後，再度漲價。於此背景下，廠商恐被迫打破以價求量的產業慣例，轉而採取高售價確保獲利的防禦性定價策略。

在整體出貨方面，終端售價無法隨生命周期調降，甚至逆勢維持高檔，一定程度也將對2026年促銷策略造成顯著影響。

甫上市的Switch 2雖挾新品紅利，但任天堂亦坦言，目前是以量產規模的擴大來平衡生產成本，未來外部因素變化仍可能影響其獲利狀況。綜合上述三大遊戲開發商發展態勢，集邦將2026年全球遊戲主機市場出貨量下修至年減4.4%。

集邦分析，遊戲機關鍵零組件供需波動，致使出貨震盪有前例可循，如索尼2021年曾因半導體零件短缺而將PS5產量從1,600萬台下修至1,500萬台；Switch在2022年初原訂銷售目標為2,100萬台，同樣因遭逢全球半導體短缺風波，當年11月將目標下修至1,900萬台，後又因年底假期銷售低於預期，再度下調至1,800萬台，最終該財年僅以1,797萬台收尾。

