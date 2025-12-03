三星首款三折機 台灣最快月底開賣
三星昨（2）日發表首款三折機Galaxy Z TriFold，台灣市場目前已確定將正式引進該產品，為海外市場首輪發售的地區之一；外界推測，新機最快今年底、明年初有望在台上市，成為台灣市場首款正式上市的三折機。
業界人士指出，由於三星在台灣市場耕耘已久，近年來無論是直立式機種Galaxy S系列或者摺疊機Galaxy Z系列，在台銷售成績都相當不錯，因此成為三星極為重視的海外市場，此次台灣被納為三折機海外首輪市場，並不意外。
根據市調機構調查，依照新機發布時間而有所不同，三星今年在台灣的手機市占率落在16至27%之間，與主要競爭對手蘋果在爭奪市占率王寶座時互有勝負。
值得注意的是，三星每年旗艦機在台銷售大多都是年增雙位數成長，凸顯台灣消費者對三星產品接受度愈來愈高，也讓三星在台市占率排名一直保持在前段班。
此外，由於台灣一直是三星在海外市場銷售穩健成長的區域，且屢屢締造市場佳績，日前台灣三星總經理梁準原也獲三星韓國總部升任為三星電子常務，意味著三星對台灣市場相當重視。
