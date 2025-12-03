全球半導體產值持續向上
受惠AI應用基礎設施建設百花齊放，世界半導體貿易統計組織（WSTS）昨（2）日上修今年全球半導體產值預估至7,720億美元，創新高，年增22%，最新產值預估比原預期調升7%，看好明年整體產值將再成長25%以上，達9,750億美元，逼近1兆美元大關。
外界認為，全球半導體產值持續向上，主要來自晶圓代工龍頭台積電（2330），以及三星、SK海力士、美光等記憶體廠成長驅動。
WSTS分析，由邏輯和記憶驅動的強勁增長，其他應用也顯示逐漸恢復，今年第3季半導體市場比預期強勁之後，全球半導體市場預計到2025年將增長22%，達7,720億美元。與2025年夏季更新數據相比，調升近450億美元或7%。
WSTS預估，2025年全球邏輯IC營收可望增長37.1%，是增幅最大的產品類別，其後依序為記憶體營收成長27.8%，感測器營收成長10.4%、微處理器營收成長7.9%、類比IC營收成長7.5%、光電子元件營收成長3.7%；受汽車領域需求疲軟影響，分離式元件營收恐下滑0.4%。區域市場方面，該機構分析，美洲和亞太地區預計年增幅將擴大到25%至30%，反映邏輯和記憶力的實力；歐洲估年增6%，日本則恐下降4%。
展望2026年，WSTS預測，全球半導體市場將成長25%以上、達9,750億美元，所有地區和產品類別都有增長。
